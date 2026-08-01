Cinco personas mueren baleadas; entre las víctimas hay un trabajador de la PGN y tres mujeres en Quetzaltenango

El reporte de los bomberos y las autoridades da cuenta de que al menos cinco personas murieron en hechos de violencia en las últimas horas en Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios de Quetzaltenango informaron que atendieron una emergencia por un ataque armado en la aldea Llanos de Urbina, Cantel, Quetzaltenango.

Según el reporte, un bebé de 1 año y 10 meses resultó herido de bala y, tras ser auxiliado, fue trasladado a un hospital.

Los bomberos añadieron que dos adultos murieron en el lugar del ataque. Entre ellos figuraban la madre del bebé y un hombre.

Según el reporte, el ataque en Cantel se registró en una venta de bebidas alcohólicas. El hombre fallecido fue identificado como Santiago Che Caal, de 41 años. Según las autoridades, Che Caal salió recientemente de la Granja Penal Cantel, donde guardaba prisión tras ser detenido por extorsión y asesinato. La mujer fallecida fue identificada como Katerin Díaz, de 27 años.

En otro hecho de violencia en Quetzaltenango, los Bomberos Municipales Departamentales informaron sobre un ataque armado en el barrio Pila Vieja, Olintepeque.

En ese lugar, madre e hija perdieron la vida a consecuencia de las heridas de bala.

Las víctimas fueron identificadas como Aracely Macario y su hija Yadira Macario.

Matan a trabajador de la PGN

El Departamento de Investigación de Delitos contra la Vida de la Policía Nacional Civil informó que un hombre murió durante un asalto en la 12 avenida y 3a calle A, colonia Quinta Samayoa, zona 7.

Según el informe, la víctima sufrió heridas de bala en el hombro derecho y el cráneo. Fue identificada como José Carlos Koo Monrroy, de 28 años, trabajador de la Procuraduría General de la Nación (PGN).

La PGN publicó una esquela en la que informó que Koo Monrroy laboraba en la Unidad de Protección de Derechos de la Mujer, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad de esa institución.

La PGN se une al duelo por el fallecimiento de nuestro compañero José Carlos Koo Monroy cuyo compromiso y calidad humana dejaron una huella imborrable en quienes tuvimos el honor de compartir con él. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/9xvawWP2YV — PGN Guatemala (@PGNguatemala) August 1, 2026

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