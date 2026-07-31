Violencia en las últimas horas: reportan una pareja asesinada en Jalapa y el hallazgo de un cadáver en ruta a Villa Canales

Sucesos

Violencia en las últimas horas: reportan una pareja asesinada en Jalapa y el hallazgo de un cadáver en ruta a Villa Canales

Bomberos informaron de personas fallecidas en hechos de violencia ocurridos en distintos puntos de Guatemala.

y

|

time-clock

CADÁVER EN SÁBANAS EN EL KM 15 RUTA A VILLA CANALES

El cadáver de un hombre fue hallado envuelto en sábanas en el km 15 de la ruta a Villa Canales. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

En las últimas horas, en distintos puntos de Guatemala se han registrado hechos de violencia que dejaron personas fallecidas, según el reporte de los cuerpos de socorro.

Los Bomberos Voluntarios informaron que una pareja murió en un ataque armado en Jalapa. El incidente ocurrió en la 1a. calle y 3a. avenida, zona 2, barrio San Francisco, de esa ciudad.

«Un hombre y una mujer que se movilizaban en motocicleta fueron atacados con arma de fuego y fallecieron en el lugar», según el reporte.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que en el kilómetro 15.5 de la ruta a Villa Canales fue localizado el cadáver de un hombre envuelto en sábanas.

EN ESTE MOMENTO

El sistema TREP fue utilizado por el TES para la transmisión de datos preliminares durante las elecciones generales del 2023. (Foto: Hemeroteca PL)

Decisión Libre: TSE busca a Meta para el control de las redes sociales durante la campaña electoral 2027

Right
Una publicación de la TSA sobre el uso de hamacas durante escalas largas abrió un debate entre viajeros y expertos sobre la convivencia en los aeropuertos de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: @TSA)

Hamacas en aeropuertos de Estados Unidos: sugerencia de la TSA genera polémica sobre seguridad y convivencia

Right

Los socorristas alertaron a las autoridades correspondientes, mientras la Policía Municipal de Tránsito informó sobre complicaciones en el tránsito debido a las diligencias de ley.

Los Bomberos Voluntarios también atendieron un ataque armado reportado en el kilómetro 17 de una autopista privada, en dirección de Villa Canales hacia la carretera a El Salvador.

En el lugar, técnicos en urgencias médicas evaluaron a un hombre de aproximadamente 32 años, quien ya no presentaba signos vitales debido a múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, principalmente en la cabeza.

Para leer más: Guatemala registró 24 muertos por violencia el sábado y Gobernación detalla hipótesis de ataques

«El procedimiento y la identificación de la víctima quedaron a cargo del personal de seguridad privada de la autopista, en coordinación con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, que realizaron las diligencias correspondientes», detalla la información de los Bomberos Voluntarios.

LECTURAS RELACIONADAS

PNC retira cámaras ilegales en Boca del Monte tras la masacre que dejó siete muertos

chevron-right
TRES MUERTOS EN ATAQUE ATAQUE ARMADO EN VELORIO EN PARRAMOS

Ataque armado en un velatorio en Parramos deja tres fallecidos, entre ellos un menor

chevron-right

En un camino de terracería que conduce a la aldea El Rondón, Melchor de Mencos, Petén, fue localizado un hombre fallecido. Según los Bomberos Municipales Departamentales, el cuerpo presentaba heridas de bala.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Ataques armados en Guatemala Melchor de Mencos Petén Villa Canales Violencia Violencia en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM