Violencia en las últimas horas: reportan una pareja asesinada en Jalapa y el hallazgo de un cadáver en ruta a Villa Canales

En las últimas horas, en distintos puntos de Guatemala se han registrado hechos de violencia que dejaron personas fallecidas, según el reporte de los cuerpos de socorro.

Los Bomberos Voluntarios informaron que una pareja murió en un ataque armado en Jalapa. El incidente ocurrió en la 1a. calle y 3a. avenida, zona 2, barrio San Francisco, de esa ciudad.

«Un hombre y una mujer que se movilizaban en motocicleta fueron atacados con arma de fuego y fallecieron en el lugar», según el reporte.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que en el kilómetro 15.5 de la ruta a Villa Canales fue localizado el cadáver de un hombre envuelto en sábanas.

Los socorristas alertaron a las autoridades correspondientes, mientras la Policía Municipal de Tránsito informó sobre complicaciones en el tránsito debido a las diligencias de ley.

Los Bomberos Voluntarios también atendieron un ataque armado reportado en el kilómetro 17 de una autopista privada, en dirección de Villa Canales hacia la carretera a El Salvador.

En el lugar, técnicos en urgencias médicas evaluaron a un hombre de aproximadamente 32 años, quien ya no presentaba signos vitales debido a múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, principalmente en la cabeza.

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«El procedimiento y la identificación de la víctima quedaron a cargo del personal de seguridad privada de la autopista, en coordinación con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, que realizaron las diligencias correspondientes», detalla la información de los Bomberos Voluntarios.

En un camino de terracería que conduce a la aldea El Rondón, Melchor de Mencos, Petén, fue localizado un hombre fallecido. Según los Bomberos Municipales Departamentales, el cuerpo presentaba heridas de bala.

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