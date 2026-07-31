Tránsito complicado en la metrópoli por percances viales y el hallazgo de un cadáver

Sucesos

Tránsito complicado en la metrópoli por percances viales y el hallazgo de un cadáver

La movilidad vehicular es complicada este viernes en la metrópoli debido a accidentes de tránsito y al hallazgo de un cadáver.

y

|

time-clock

HALLAN CADÁVER EN KM 15 RUTA A VILLA CANALES

El cadáver de una personas fue localizado en el km 15 de la ruta a Villa Canales. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Autoridades de tránsito informan que accidentes de tránsito y otros incidentes afectan la movilidad vehicular este viernes 31 de julio en varias rutas.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Fraijanes alertó sobre un accidente de un camión en el kilómetro 19 de la carretera a El Salvador, con dirección al oriente.

Según la PMT, un conductor, presuntamente bajo efectos de alcohol, perdió el control del vehículo y murió en el lugar. Agentes de la PMT y de la Policía Nacional Civil (PNC) regulan el tránsito y resguardan el área.

La PMT informó a los vecinos y usuarios de la carretera a El Salvador que, debido al hecho de tránsito con dirección al oriente, esta mañana no será posible habilitar el carril reversible.

EN ESTE MOMENTO

El sistema TREP fue utilizado por el TES para la transmisión de datos preliminares durante las elecciones generales del 2023. (Foto: Hemeroteca PL)

Decisión Libre: TSE busca a Meta para el control de las redes sociales durante la campaña electoral 2027

Right
Una publicación de la TSA sobre el uso de hamacas durante escalas largas abrió un debate entre viajeros y expertos sobre la convivencia en los aeropuertos de Estados Unidos. (Foto Prensa Libre: @TSA)

Hamacas en aeropuertos de Estados Unidos: sugerencia de la TSA genera polémica sobre seguridad y convivencia

Right

La PMT de Villa Canales informó del hallazgo del cadáver de un hombre en el kilómetro 15 de la ruta hacia ese municipio, en el tramo de Los Álamos, con dirección al sur, lo que origina el cierre de un carril.

Agentes regulan el tránsito como medida de prevención, mientras agentes de la PNC y bomberos permanecen a la espera del Ministerio Público para desarrollar el protocolo correspondiente.

"La situación afectará la movilidad vehicular en la ruta, por lo que sugerimos tomar en consideración esta información", agregó la PMT.

La entidad indicó que muchos conductores disminuyen la velocidad para observar la escena, lo que perjudica considerablemente la movilidad vehicular en los carriles reversibles.

LECTURAS RELACIONADAS

Fuga de argón líquido por accidente de un camión cisterna complica el tránsito en ruta al Atlántico

chevron-right
ACCIDENTE KM 13 DE LA RUTA AL ATLÁNTICO

Accidente en el km 13 de la ruta al Atlántico complica la salida e ingreso a la ciudad de Guatemala

chevron-right

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que el cadáver hallado en el kilómetro 15 estaba envuelto en sábanas y corresponde a un hombre.

Derivado del hallazgo, también se ve afectado el tránsito entre San Miguel Petapa y Boca del Monte. La PMT actualizó que han sido cerrados dos carriles.

Accidente ruta a El Salvador

Localizan cadáver en ruta a Villa Canales

Provial informó de un percance vial en el kilómetro 23.5 de la ruta al Atlántico, en Palencia. En el lugar, un tráiler quedó encunetado, por lo que una grúa efectúa maniobras para retirarlo. El carril derecho con dirección al sur permanece obstruido.

La PMT de la capital reportó la colisión entre dos cabezales en el kilómetro 11.5 de la ruta al Atlántico, zona 25.

Según la información, uno de los vehículos se quedó sin frenos e impactó en la parte trasera del otro cabezal. Además, un tercer cabezal presenta desperfectos mecánicos con dirección al norte.

Para ver más: Video: Así fue el brutal accidente en el que murió un motorista en la zona 5 de la capital

Agentes de la PMT brindan apoyo en el sector para resguardar el área y mantener la circulación vehicular.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito Boca del Monte Carretera a El Salvador Localizan cadáver Villa Canales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM