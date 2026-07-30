Fuga de argón líquido por accidente de un camión cisterna complica el tránsito en ruta al Atlántico

La ruta al Atlántico (CA-9 Norte) registra este miércoles cierres temporales en distintos tramos de El Progreso, debido a dos emergencias relacionadas con el vuelco de tráileres que mantienen suspendida la circulación vehicular mientras cuerpos de socorro y autoridades trabajan para atender ambos incidentes.

Uno de los cierres se mantiene en el kilómetro 46, en el sector conocido como El Huesón, San Antonio La Paz, donde un tráiler que transportaba argón líquido refrigerado volcó y sufrió una fisura en el tanque, lo que provocó una fuga del material.

El segundo cierre afecta el kilómetro 65, en Guastatoya, donde grúas especializadas realizan las maniobras para retirar otro tráiler que volcó horas después.

Fuga de argón líquido mantiene cerrado el km 46

Bomberos Municipales Departamentales de la Estación 111 de Sanarate informaron que el transporte pesado accidentado movilizaba argón líquido refrigerado, por lo que fue necesario activar los protocolos para incidentes con materiales peligrosos (Matpel).

De acuerdo con los socorristas, la fisura en el tanque provocó la fuga del producto, cuyos vapores pueden desplazar el oxígeno del ambiente y representar un riesgo para las personas que permanezcan cerca del lugar.

Como medida preventiva, las autoridades cerraron ambos sentidos de la carretera mientras personal especializado controla la emergencia y coordina el retiro del vehículo.

Maniobras para retirar otro tráiler mantienen bloqueado el km 65

Mientras se atendía la primera emergencia, otro tráiler volcó en el kilómetro 65 de la CA-9 Norte, en jurisdicción de Guastatoya.

Un tráiler volcó en el km 46 de la Ruta al Atlántico, jurisdicción de San Antonio La Paz, El Progreso.



Bomberos Voluntarios de la 70.ª Compañía de Sanarate rescataron y estabilizaron al piloto, de 28 años, quien posteriormente fue trasladado al Hospital Nacional de Guastatoya… pic.twitter.com/5zkpu41SW0 — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) July 30, 2026

Provial informó que brigadas brindan seguridad vial mientras grúas especializadas retiran la unidad, por lo que el paso permanece cerrado temporalmente en ambos sentidos.

Bomberos Voluntarios de la 70.ª Compañía de Sanarate rescataron al piloto, un hombre de 28 años, quien fue estabilizado y trasladado al Hospital Nacional de Guastatoya con posibles fracturas en las piernas y múltiples laceraciones.

Las causas del accidente aún son investigadas por las autoridades.

Autoridades piden utilizar rutas alternas

Debido a ambos incidentes, las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar rutas alternas, prever retrasos y atender las indicaciones del personal de emergencia.

La circulación será restablecida una vez concluyan las maniobras para retirar los vehículos involucrados y se confirme que la carretera ofrece condiciones seguras para el tránsito.

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