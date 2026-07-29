Accidente en el km 13 de la ruta al Atlántico complica la salida e ingreso a la ciudad de Guatemala

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que este miércoles 29 de julio un cabezal perdió el control, derribó postes y dañó viviendas en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico, en la zona 25.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó que el percance se registró en la bajada del Águila. El automotor impactó dos viviendas; además, derribó tres postes en dirección al oriente y uno hacia el occidente.

Agregó que el conductor fue auxiliado por bomberos, aunque no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Montejo actualizó que la empresa distribuidora de energía retiró uno de los postes que permanecía energizado, con el fin de habilitar más espacio para el tránsito de ingreso y salida de la ciudad.

La PMT informó, además, que dos grúas efectúan las maniobras para retirar el cabezal, por lo que los trabajos en el sector continúan.

La entidad recomendó conducir con precaución mientras finalizan las labores.

Según la PMT, tras el accidente el congestionamiento se registra hacia el norte desde el kilómetro 9 y hacia el sur desde el kilómetro 14.

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Cabezal que botó postes y dañó viviendas en ruta El Atlántico, kilómetro 13 zona 25, ha sido reubicado.



Empresa eléctrica logra retirar poste que tenía activa la energía y con ello se empieza a tener más espacio para el tráfico de ingreso y salida a la ciudad. pic.twitter.com/swe8kOQ6VV — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) July 29, 2026

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