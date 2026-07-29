Accidente en el km 13 de la ruta al Atlántico complica la salida e ingreso a la ciudad de Guatemala

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Accidente en el km 13 de la ruta al Atlántico complica la salida e ingreso a la ciudad de Guatemala

Vehículo del transporte pesado choca contra viviendas y derriba postes en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico.

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ACCIDENTE KM 13 DE LA RUTA AL ATLÁNTICO

Accidente de tránsito complica la movilidad en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico. (Foto Prensa Libre: compartida por Amílcar Montejo)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que este miércoles 29 de julio un cabezal perdió el control, derribó postes y dañó viviendas en el kilómetro 13 de la ruta al Atlántico, en la zona 25.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, indicó que el percance se registró en la bajada del Águila. El automotor impactó dos viviendas; además, derribó tres postes en dirección al oriente y uno hacia el occidente.

Agregó que el conductor fue auxiliado por bomberos, aunque no fue necesario trasladarlo a un hospital.

Montejo actualizó que la empresa distribuidora de energía retiró uno de los postes que permanecía energizado, con el fin de habilitar más espacio para el tránsito de ingreso y salida de la ciudad.

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La PMT informó, además, que dos grúas efectúan las maniobras para retirar el cabezal, por lo que los trabajos en el sector continúan.

La entidad recomendó conducir con precaución mientras finalizan las labores.

Según la PMT, tras el accidente el congestionamiento se registra hacia el norte desde el kilómetro 9 y hacia el sur desde el kilómetro 14.

Para leer más: Tráiler descontrolado choca a gran velocidad contra vivienda y deja cuatro muertos en ruta al Atlántico

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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