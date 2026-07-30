Ataque armado en un velatorio en Parramos deja tres fallecidos, entre ellos un menor

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Ataque armado en un velatorio en Parramos deja tres fallecidos, entre ellos un menor

Bomberos informaron sobre un incidente armado en un velorio que cobró la vida de tres personas en Parramos, Chimaltenango.

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TRES MUERTOS EN ATAQUE ATAQUE ARMADO EN VELORIO EN PARRAMOS

Lugar donde tres personas fueron atacadas a balazos durante velatorio en Parramos, Chimaltenango. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios de Parramos)

Los Bomberos Voluntarios de Parramos, Chimaltenango, informaron que la madrugada de este jueves 30 de julio se registró un hecho armado en la 3a. avenida en el cantón La Libertad, en ese municipio, donde se llevaba a cabo el velatorio de una persona que había sido ultimada el día anterior.

Indicaron que, tras la alerta, se movilizaron de inmediato y, al llegar al lugar, los paramédicos localizaron a tres hombres con heridas de proyectil de arma de fuego.

Según el reporte de los bomberos, dos de las víctimas ya no contaban con signos vitales al momento de la evaluación.

Agregaron que la tercera víctima fue estabilizada en el lugar y trasladada en estado crítico al Hospital Regional de Chimaltenango; sin embargo, minutos después, personal médico confirmó que falleció a consecuencia de la gravedad de las heridas.

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Los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos en la calle y se desconoce el móvil del triple crimen.

De acuerdo con la información brindada por los bomberos, uno de los fallecidos fue identificado por sus familiares como Luis Antonio Morales, de 29 años. Entre las víctimas figura un adolescente de 14 años.

Para leer más: Generador de contenidos Pako GT da su versión del ataque armado en Boca del Monte

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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