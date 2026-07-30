Ataque armado en un velatorio en Parramos deja tres fallecidos, entre ellos un menor

Los Bomberos Voluntarios de Parramos, Chimaltenango, informaron que la madrugada de este jueves 30 de julio se registró un hecho armado en la 3a. avenida en el cantón La Libertad, en ese municipio, donde se llevaba a cabo el velatorio de una persona que había sido ultimada el día anterior.

Indicaron que, tras la alerta, se movilizaron de inmediato y, al llegar al lugar, los paramédicos localizaron a tres hombres con heridas de proyectil de arma de fuego.

Según el reporte de los bomberos, dos de las víctimas ya no contaban con signos vitales al momento de la evaluación.

Agregaron que la tercera víctima fue estabilizada en el lugar y trasladada en estado crítico al Hospital Regional de Chimaltenango; sin embargo, minutos después, personal médico confirmó que falleció a consecuencia de la gravedad de las heridas.

Los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos en la calle y se desconoce el móvil del triple crimen.

De acuerdo con la información brindada por los bomberos, uno de los fallecidos fue identificado por sus familiares como Luis Antonio Morales, de 29 años. Entre las víctimas figura un adolescente de 14 años.

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