Ataques armados dejan un muerto y un herido en Mixco y la zona 9 capitalina

Dos ataques armados registrados este 28 de enero en Mixco y la zona 9 capitalina dejan una mujer fallecida y un hombre herido.

Las autoridades de seguridad PNC y Ministerio Público se encuentran realizando investigaciones en el lugar de los hechos. (Foto: Prensa Libre, Tránsito Mixco y Bomberos Municipales).

Dos ataques armados se registraron en distintos puntos del área metropolitana este 28 de enero. Uno tuvo lugar la calzada San Juan, Mixco, y el otro en la zona 9 capitalina. Ambos hechos movilizan a las autoridades de emergencia y afectan el tránsito vehicular.

En Mixco, una mujer murió baleada durante un asalto dentro de un autobús extraurbano. El ataque ocurrió frente a la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil (PNC), sobre la calzada San Juan.

El percance genera tráfico en Calzada San Juan, por lo que las autoridades recomiendan precaución a quienes transiten por el sector. (Foto: Prensa Libre, Tránsito Mixco).

Según reportes de Tránsito Mixco, el piloto del autobús condujo hasta la sede policial para pedir auxilio. El hecho generó congestionamiento en el carril derecho; mientras, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) regulan la circulación en el sector. El Ministerio Público acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Otro ataque armado

De forma paralela, en la 7ª avenida y 3ª calle de la zona 9 capitalina, un hombre de aproximadamente 35 años, de nacionalidad mexicana, resultó herido de bala tras otro asalto.

Personas que transitaban por el lugar alertaron a socorristas. Técnicos en urgencias médicas de los Bomberos Municipales estabilizaron a la persona herida y la trasladaron al Hospital General San Juan de Dios.

