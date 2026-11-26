Los Bomberos Voluntarios informaron sobre la identidad de dos personas fallecidas durante un ataque armado en el kilómetro 90 de la ruta al Pacífico. Socorristas también reportaron una mujer baleada en San Marcos.

Socorristas de la estación de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, atendieron la emergencia y reportaron que un hombre resultó herido en el hecho de violencia.

La víctima fue estabilizada y trasladada al Hospital Nacional de Escuintla.

En el lugar murieron un hombre y una mujer debido a la gravedad de las heridas de bala que sufrieron.

Según los Bomberos Voluntarios, los fallecidos fueron identificados como Yesenia Monterroso y Rafael Sánchez.

En imágenes compartidas por los socorristas se observa que los cuerpos de las víctimas quedaron a la orilla de la carretera y que, junto a ellos, había una motocicleta.

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Mujer muere baleada en San Marcos

Los Bomberos Municipales Departamentales reportaron que una mujer murió tras ser atacada a balazos en la zona 3 de San José El Rodeo, San Marcos.

La víctima fue identificada como Mishel Fuentes Ríos, de 32 años, originaria de ese municipio.

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