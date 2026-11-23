Tres personas murieron y tres resultaron heridas en ataques armados ocurridos en la Ciudad de Guatemala y Mixco entre la noche del domingo 22 y la madrugada del lunes 23 de noviembre, según el balance preliminar de los Bomberos Municipales.

En la 2a. calle y 12 avenida, en el sector Minerva, zona 7 de Mixco, los socorristas auxiliaron a tres personas con heridas de bala.

Los paramédicos trasladaron a dos de ellas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios y a la tercera al Hospital Roosevelt. Las tres reciben atención médica en esos centros asistenciales.

Alrededor de las 22.00 horas del domingo, un hombre murió a tiros en el lote 30 de la calle Real Las Tapias, zona 18 de la Ciudad de Guatemala. Los técnicos en urgencias médicas informaron que la víctima presentaba dos heridas de bala en el rostro.

En la madrugada del lunes, los bomberos recibieron una alerta por otro ataque armado en la 14 calle y 2a. avenida, zona 10 de la capital. Los socorristas hallaron dentro de un vehículo particular a un hombre de unos 30 años con múltiples heridas de bala.

Agentes de la Policía Nacional Civil mantienen cerrada la vía en el sector mientras se notifica al Ministerio Público para que realice las diligencias y esclarezca lo ocurrido.

#Ampliación Técnicos en Urgencias Médicas realizaron la evaluación correspondiente y confirmaron que el hombre, de aproximadamente 30 años, ya no contaba con signos vitales. https://t.co/75cPMqgi0Z — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) November 23, 2026

A las 5.00 horas del lunes se registró otro ataque armado en el sector de la cuchilla del Trébol y la calzada Roosevelt, zona 11 de la Ciudad de Guatemala. Los bomberos localizaron en un área verde a un hombre con heridas de bala.

#AtaqueArmado Bomberos Municipales atendieron una emergencia en el sector de la cuchilla del Trébol, zona 11, donde localizaron a un hombre con múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. https://t.co/AxQ5JJ1VcK — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) November 23, 2026

Su pareja lo identificó como Edvin Manrique Valencia Ardufo, de 50 años.

La Policía Municipal de Tránsito recomienda utilizar vías alternas debido a los cierres viales y a la presencia de unidades de emergencia en el lugar.

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