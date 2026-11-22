Una serie de accidentes este fin de semana en las diversas carreteras del país dejó varios muertos y heridos, según el reporte de los cuerpos de socorro.

En el Anillo Periférico y 13 calle, zona 11 capitalina, los Bomberos Municipales reportaron un fuerte accidente de tránsito.

En el lugar, un automotor volcó dejando al menos "cuatro personas atrapadas entre los hierros retorcidos".

De acuerdo con la información de los socorristas, una de las víctimas ya no contaba con signos vitales.

Los bomberos debieron utilizar equipo especial para rescatar a los afectados.

Un hombre fue trasladado en estado delicado al Hospital Roosevelt.

Por su parte, los Bomberos Voluntarios informaron de dos muertos en el lugar y una persona más trasladada a un centro asistencial.

(Foto: Bomberos Municipales)

Entre tanto, en el kilómetro 30 de la ruta Interamericana, los Bomberos Municipales Departamentales de San Bartolomé Milpas Altas reportaron una colisión entre una motocicleta y un picop.

En el lugar se les brindó atención a dos personas y dos más fueron trasladadas a la emergencia nacional del Hospital Nacional de Antigua Guatemala.

(Foto: Bomberos Municipales Departamentales)

En el kilómetro 84 de la ruta al Atlántico, una colisión entre una moto y un vehículo liviano dejó una persona herida que fue trasladada al Hospital Nacional de Guastatoya.

🚨 EmergenciaCBMD | ACCIDENTE DE TRÁNSITO 🚨🚑 Kilómetro 84 de la Ruta al Atlántico, se reporta una colisión entre una motocicleta y un vehículo liviano. Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de El Rancho a bordo de la unidad AD-148 brindan atención pre-hospitalaria a una persona herida y trasladan a la emergencia del Hospital Nacional de Guastatoya. Línea de emergencia 1554 Línea de emergencia WhatsApp 5042 6314 https://t.co/oNAE879WIZ #Emergencia #ASONBOMD #SeguridadCiudadana — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) November 22, 2026

En el lote 24, manzana M Sector 9, Prados de Villa Hermosa, San Miguel Petapa, un motorista quedó fallecido tras un fuerte accidente.