Balacera en mercado de Mixco deja saldo trágico: dos mujeres fallecidas y una herida

Tres mujeres fueron baleadas este viernes 12 de diciembre en el sector S del mercado El Milagro, zona 6 de Mixco. Dos de ellas murieron en el lugar y otra fue trasladada en estado grave a un centro asistencial.

El ataque ocurrió en pleno mercado, cuando las víctimas fueron sorprendidas por desconocidos que les dispararon a quemarropa, según informaron socorristas.

Bomberos Municipales de Mixco cubrieron la emergencia y trasladaron a la mujer herida a un hospital. No se ha confirmado si las víctimas eran vendedoras o compradoras. Medios locales indicaron que llegaron al mercado y fueron atacadas poco después.

Tampoco se ha establecido si la mujer herida acompañaba a las fallecidas o si fue alcanzada por una bala perdida. Las autoridades aún no han brindado un informe oficial sobre el ataque.

#INFORMACION2025| 🇬🇹#BOMBEROSMUNIMIXCO#URGENTE#ATAQUE_ARMADO

Dentro del Mercado El Milagro (Seccion S) zona 6 de Mixco



Por causas aún por esclarecer, tres féminas fueron atacadas con arma de fuego, dos fallecidas en el lugar y una trasladada grave por @BomberosM_Mixco pic.twitter.com/YTLHB2FYZw — BOMBEROS MUNICIPALES DE MIXCO (@BomberosM_Mixco) December 12, 2025

