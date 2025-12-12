Balacera en mercado de Mixco deja saldo trágico: dos mujeres fallecidas y una herida

Dos mujeres murieron y una más resultó herida en un ataque armado ocurrido en el mercado El Milagro, zona 6 de Mixco.

Comerciantes y bomberos observan la escena del crimen donde dos mujeres murieron baleadas en Mixco. (Foto Prensa Libre: Tomada de @BomberosM_Mixco)

Tres mujeres fueron baleadas este viernes 12 de diciembre en el sector S del mercado El Milagro, zona 6 de Mixco. Dos de ellas murieron en el lugar y otra fue trasladada en estado grave a un centro asistencial.

El ataque ocurrió en pleno mercado, cuando las víctimas fueron sorprendidas por desconocidos que les dispararon a quemarropa, según informaron socorristas.

Bomberos Municipales de Mixco cubrieron la emergencia y trasladaron a la mujer herida a un hospital. No se ha confirmado si las víctimas eran vendedoras o compradoras. Medios locales indicaron que llegaron al mercado y fueron atacadas poco después.

Tampoco se ha establecido si la mujer herida acompañaba a las fallecidas o si fue alcanzada por una bala perdida. Las autoridades aún no han brindado un informe oficial sobre el ataque.

