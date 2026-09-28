Bomberos hallan dos cadáveres en bolsas en carretera antigua a Chinautla

La 122.ª Compañía de Bomberos Voluntarios cubrió la emergencia y confirmó el hallazgo de dos cadáveres este lunes 28 de septiembre, al mediodía, en El Amate.

Los dos cuerpos se encontraban en bolsas plásticas y sujetos con lazos al costado de la carretera. Hasta el momento, las autoridades desconocen la identidad y el sexo de las víctimas.

También se desconocen los motivos del fallecimiento de las víctimas y las circunstancias por las que fueron encontrados los cuerpos.

Las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) se encargaron de resguardar la escena y continuar con las diligencias correspondientes. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) gestiona la circulación vehicular, al tratarse de una carretera de doble vía.

Por otro lado, se reportó la localización de otros cuatro cadáveres en distintos puntos del país este mismo lunes por la mañana.

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