Cuatro cadáveres de hombres, algunos con señales de violencia, han sido localizados en las últimas horas

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Cuatro cadáveres de hombres, algunos con señales de violencia, han sido localizados en las últimas horas

Cuatro hombres han sido localizados sin vida en distintos puntos de Guatemala este lunes 28 de septiembre.

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HALLAN CADÁVER EN EL KM 23 DE RUTA AL PACÍFICO

El cadáver de un hombre fue localizado en el km 23.8 de la ruta al Pacífico. (Foto Prensa Libre: Tránsito Villa Nueva)

Los cuerpos de socorro y autoridades de tránsito informaron este lunes 28 de septiembre sobre el hallazgo de cuatro cadáveres en distintos puntos del territorio nacional.

Un hombre fue hallado fallecido en la cuneta del kilómetro 23.8 de la ruta al Pacífico, en Amatitlán, con dirección al norte. La víctima no ha sido identificada.

En la 21 avenida, frente a la Central de Mayoreo, en la zona 12 de Villa Nueva, fue encontrado el cuerpo de un hombre.

Según la Policía Municipal de Tránsito, se desconocen las causas del deceso. El suceso afecta levemente la movilidad vehicular en el sector.

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Los Bomberos Voluntarios reportaron que en una finca de la aldea Belén, Santo Domingo, Suchitepéquez, fue localizado sin vida un hombre.

Según el reporte, la persona murió por heridas de arma cortante y fue identificada como Gregorio Santiago Hernández, de 49 años.

Por aparte, los Bomberos Municipales Departamentales informaron que en el caserío El Chilar, Sanarate, El Progreso, localizaron el cuerpo de un hombre con múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

Para leer más: Capturan al “Carnicero”, señalado de abandonar cadáveres desmembrados en Villa Nueva

El hecho de violencia se registró en un camino de terracería y se desconoce la identidad de la víctima.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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