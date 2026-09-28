Capturan al “Carnicero”, señalado de abandonar cadáveres desmembrados en Villa Nueva

Justicia

Capturan al “Carnicero”, señalado de abandonar cadáveres desmembrados en Villa Nueva

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron al presunto responsable de abandonar cadáveres desmembrados en distintos sectores de Villa Nueva.

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CAPTURAN A ROGER N, SEÑALADO DE ABANDONAR CADÁVERES

Roger “N”, de 28 años, alias “Carnicero”, es señalado del abandono de cadáveres. (Foto Prensa Libre: PNC)

Policías de la Comisaría 14 e investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal capturaron a Roger “N”, de 28 años, alias “Carnicero”.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que la captura se efectuó el domingo 27 de septiembre en la colonia La Esperanza, zona 12 de Villa Nueva.

El sospechoso es señalado de plagio o secuestro y asesinato, según una orden de captura emitida por un juzgado local, agregó la institución.

De acuerdo con la investigación de la PNC, alias “Carnicero” es señalado como presunto responsable de abandonar cadáveres desmembrados en distintos sectores de Villa Nueva.

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Uno de los casos ocurrió el 6 de noviembre de 2024, en la bajada que conduce del puente de Villalobos hacia el bulevar Sur de San Cristóbal, zona 8 de Mixco, donde fueron localizados los cuerpos desmembrados de dos personas envueltos en sábanas.

La PNC afirmó que investigadores de delitos contra la vida efectuaron la identificación e individualización del presunto responsable, elaboraron su perfil y ubicaron cámaras de videovigilancia que permitieron fundamentar el caso.

Para leer más: Capturan en Mixco a presunto pandillero vinculado a desmembramientos y abandono de cadáveres

El detenido fue trasladado al juzgado de turno de Villa Nueva para solventar su situación jurídica.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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