Capturan en Mixco a presunto pandillero vinculado a desmembramientos y abandono de cadáveres

En un allanamiento desarrollado en Mixco, investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Josué “N”, de 30 años, señalado de estar vinculado con desmembramientos y abandono de cadáveres.

Según información ampliada por la PNC este sábado 26 de septiembre, el detenido también es señalado del delito de maltrato contra menores de edad. Además, es presunto integrante de la mara Barrio 18.

La diligencia se efectuó en seguimiento a investigaciones relacionadas con hechos violentos ocurridos en Mixco.

Entre los casos investigados figuran la muerte de una persona cuyo cadáver fue localizado envuelto en un costal el 2 de julio de 2026 y el fallecimiento de una mujer ocurrido el 18 de septiembre del mismo año, detalló la PNC.

Según registros policiales, el capturado cuenta con ocho ingresos a prisión.

Entre sus antecedentes, las autoridades registran señalamientos por robo, robo de equipo de terminal móvil y atentado, correspondientes a los años 2015, 2017 y 2019.

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