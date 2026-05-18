Violencia en la capital y Mixco: hallan un cadáver supuestamente lapidado y otro abandonado entre sábanas

El reporte de los bomberos detalla personas fallecidas y heridas en hechos de violencia este lunes 18 de mayo.

Los Bomberos Municipales reportaron el hallazgo de un cadáver en la 5a. avenida y 1a. calle, zona 9 de la capital.

Añadieron que, en el lugar, el personal paramédico localizó a una mujer sin signos vitales.

Tras la evaluación en el sitio, socorristas indicaron que la causa de muerte pudo haber sido lapidación. La víctima fue localizada entre pasillos de un área de comercios.

Los Bomberos Voluntarios informaron que un hombre resultó herido de bala cuando se desplazaba por el ingreso al asentamiento 24 de Diciembre, colonia La Verbena, zona 7. Se desconoce el móvil del ataque contra la víctima.

Mynor Espinoza, portavoz de la comuna de Mixco, informó que en la 6a. avenida y 25 calle, zona 1 de ese municipio, en el bulevar a Ciudad Satélite, fue localizado el cadáver de una persona.

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Añadió que el cuerpo estaba envuelto en sábanas, por lo que se complicó la movilidad vehicular.

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