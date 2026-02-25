Autoridades confirman identidad de cinco de los 12 cadáveres localizados en Santa Lucía Los Ocotes

Entre el 18 y 22 de diciembre de 2025 fueron localizados 10 cuerpos y dos osamentas al fondo de un barranco utilizado como basurero clandestino Santa Lucía Los Ocotes, zona 25 capitalina, envueltos en sábanas y plásticos. Dos meses después, han sido identificados cinco de esas víctimas.

El 23 de diciembre del 2025 fue identificado el primer cadáver, se trataba de Hilary Rashell Vielman Diéguez, de 20 años. En su caso existía una alerta Isabel-Claudina, luego de haber sido reportada como desaparecida desde el 21 de octubre del 2025, en la colonia San Juan de Dios, 19 calle, zona 6.

Posteriormente fueron identificados José Fernando Pérez Taleón, de 25 años; Álvaro Ricardo Coronado, de 26; Gerson Lorenzo Pórix Pérez, de 28, y Daniel Caal Tun, de 22.

Habían sido reportados como desaparecidos

Los dos últimos en ser identificados, el 9 y 25 de febrero, son Gerson Lorenzo Pórix Pérez y Daniel Caal Tun, quienes habían sido reportados como desaparecidos la primera semana de diciembre pasado.

De acuerdo con publicaciones difundidas por familiares en redes sociales, Daniel Caal Tun desapareció el lunes 8 de diciembre en la zona 6 de la capital, donde trabajaba en el área de construcción. Era originario de la aldea Sacsi Chiyó, San Pedro Carchá, Alt Verapaz.

Pórix Pérez tambiénfue reportado como desaparecido el 8 de diciembre. Era originario de la aldea Estancia Grande, San Juan Sacatepéquez.

Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), varios de los cuerpos ingresaron en estado de putrefacción y, conforme al dictamen médico legal practicado en los casos analizados, la causa de muerte fue asfixia por estrangulación.

Hipótesis de las autoridades

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que la muerte de las personas podría estar vinculada con el narcomenudeo y con operativos recientes contra sicarios en el departamento de Guatemala.

“Siguen el mismo patrón de crimen. Los fallecidos tienen tatuajes, están envueltos en bolsas plásticas y amarrados con lazos”, detalló la Policía.

Las primeras pesquisas apuntan a que presuntamente formaban parte del esquema de seguridad de puntos de venta de droga en las zonas 18 y 25 de la pandilla del Barrio 18.

Por su parte, el Ministerio de Gobernación señaló que las acciones contra pandillas han derivado en capturas y decomisos, lo que podría haber generado un reacomodo de estructuras criminales.

“Producto de ello, también se presume que exista un reacomodamiento de las estructuras criminales, tanto a nivel interno como en el exterior, en su afán por dominar territorios en los que operan otros grupos al margen de la ley”, indicó la cartera del Interior en esa ocasión.