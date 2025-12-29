Hallazgo de cadáveres en zona 25: Inacif identifica a tercera persona tras la localización de diez cuerpos y osamentas

Las autoridades confirmaron la identificación de una tercera persona entre los 10 cuerpos y dos osamentas ingresados entre el jueves 18 y el domingo 22 de diciembre de 2025, tras ser localizados en una zona boscosa de la zona 25 capitalina.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que el tercer cuerpo identificado corresponde a Álvaro Ricardo Coronado, de 26 años, quien ingresó el jueves 18 de diciembre a la sede de Tanatología Forense Metropolitana en estado de putrefacción.

El cuerpo fue localizado en el kilómetro 14, sector de Santa Lucía Los Ocotes, zona 25. De acuerdo con el dictamen médico-legal, la causa de muerte fue asfixia por estrangulación.

Los restos humanos fueron hallados al fondo de un barranco utilizado como basurero clandestino. En el lugar, los paramédicos localizaron 10 cuerpos y dos osamentas; debido al avanzado tiempo de defunción, en su momento fue imposible determinar el sexo y el rango de edad estimado de algunos de ellos.

El 23 de diciembre, los médicos forenses del Inacif lograron identificar a la primera víctima, Hilary Rashell Vielman Diéguez, una mujer de 20 años.

La segunda persona identificada fue José Fernando Pérez Taleón, de 25 años.

Las autoridades informaron que en el caso de Vielman Diéguez existía una alerta Isabel-Claudina, luego de haber sido reportada como desaparecida desde el 21 de octubre de 2025. Según la alerta, su desaparición fue reportada en un sector de la colonia San Juan de Dios, en la 19 calle de la zona 6 capitalina.

La Policía Nacional Civil (PNC) indicó que el caso sería trasladado a las unidades especializadas de investigación para dar seguimiento y establecer el perfil de cada una de las víctimas.

Por su parte, el Ministerio de Gobernación (Mingob) señaló que una de las hipótesis preliminares es que los fallecidos podrían integrar un grupo criminal en disputa por territorio para la distribución de droga en el área, la cual es dominada por operaciones de la pandilla Barrio 18.

La mayoría de los cuerpos presentaba señales de violencia y se encontraba atada de pies y manos.

Bomberos Voluntarios localizaron una osamenta humana mientras realizaban la extracción de los 3 cuerpos envueltos en sabanas.



Km 14 ruta hacia Santa Lucía Los Ocotes zona 25. Bomberos Voluntarios en total localizaron 3 cuerpos sin vida envueltos en sabanas y 1 osamenta humana. pic.twitter.com/KAOeBW8B5l — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 21, 2025

El 23 de diciembre, cuatro días después de los hallazgos, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, declaró que, según los primeros indicios observados por el estado de los cuerpos, no se trataría de hechos recientes.

“Son cadáveres que han sido llevados y a los que se les ha dado muerte; no sabemos desde cuándo. Supongo que desde hace mucho tiempo. Algunos estaban en estado esquelético, no fueron asesinados recientemente”, afirmó. Al mismo tiempo, descartó que se trate de una estrategia para intentar desestabilizar al gobierno.

“Estamos trabajando para establecer si coinciden con 13 personas que tienen denuncias de desaparición en ese sector. Elucubrar de mi parte una conspiración sería un poco apresurado”, señaló.

Lea también: Sube a 16 la cifra de muertos por accidente de bus Sinaloa en la ruta Interamericana