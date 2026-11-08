Bomberos localizan restos humanos en la zona 19 capitalina

La mañana de este domingo 8 de noviembre paramédicos fueron alertados por un “bulto” abandonado en la cinta asfáltica, que al momento de ser inspeccionado se confirmó que se trata de restos humanos.

Así lo informó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, detallando como punto de localización la sexta avenida, entre decima y novena calle de la zona 19 capitalina.

La identidad de la persona fallecida no ha sido revelada, así como su género, ya que serán otras instituciones en materia de investigación quienes deberán hacer las gestiones correspondientes para dar con la identidad de la víctima.

En las fotografías compartidas se aprecia cómo una parte de la bolsa se encuentra rasgada, dejando ver una mano humana que se encuentra sujeta con una soga.

El Ministerio Público (MP) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), deben de hacer el proceso de investigación para dar con la causa de muerte de la víctima, su identidad y localizar a los presuntos responsables.