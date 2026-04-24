Bomberos reportan más de 60 estudiantes con síntomas de intoxicación en Sololá

Al menos 65 estudiantes resultaron con síntomas de intoxicación alimentaria este viernes 24 de abril en la Escuela Nacional Regional de Occidente (ENRO), en Santa Lucía Utatlán, Sololá.

De acuerdo con Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, socorristas brindaron atención a los estudiantes que presentan síntomas compatibles con intoxicación, tras consumir alimentos dentro del establecimiento educativo.

Los bomberos efectuaron la atención prehospitalaria en el lugar y trasladaron a los estudiantes a la Emergencia del Hospital Nacional de Sololá para su evaluación médica y tratamiento.

Información preliminar señala que los menores habrían resultado afectados por el consumo de alimentos en mal estado; sin embargo, las autoridades continúan con la investigación para determinar el origen exacto de los productos.

Los Bomberos Municipales Departamentales también atienden la emergencia y, según información preliminar, el número de estudiantes afectados podría aumentar a 150.

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