Bomberos reportan más de 60 estudiantes con síntomas de intoxicación en Sololá

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Bomberos reportan más de 60 estudiantes con síntomas de intoxicación en Sololá

Los bomberos informan que estudiantes se habrían intoxicado con alimentos en centro educativo de Santa Lucía Utatlán.  

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ESTUDIANTES INTOXIADOS EN SOLOLÁ

Bomberos atienden a estudiantes intoxicados en Santa Lucía Utatlán, Sololá. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Al menos 65 estudiantes resultaron con síntomas de intoxicación alimentaria este viernes 24 de abril en la Escuela Nacional Regional de Occidente (ENRO), en Santa Lucía Utatlán, Sololá.

De acuerdo con Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, socorristas brindaron atención a los estudiantes que presentan síntomas compatibles con intoxicación, tras consumir alimentos dentro del establecimiento educativo.

Los bomberos efectuaron la atención prehospitalaria en el lugar y trasladaron a los estudiantes a la Emergencia del Hospital Nacional de Sololá para su evaluación médica y tratamiento.

Información preliminar señala que los menores habrían resultado afectados por el consumo de alimentos en mal estado; sin embargo, las autoridades continúan con la investigación para determinar el origen exacto de los productos.

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Los Bomberos Municipales Departamentales también atienden la emergencia y, según información preliminar, el número de estudiantes afectados podría aumentar a 150.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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