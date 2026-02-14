Sucesos
Camión cae a una hondonada en Chichicastenango y deja un menor fallecido
El accidente habría ocurrido cuando el conductor perdió el control del vehículo.
Vehículo cayó en una hondonada, en el accidente perdió la vida un menor de edad. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)
En el cantón Xepocol, Chichicastenango, Quiché, un camión cayó a una hondonada luego de que el piloto perdiera el control del vehículo.
En el accidente murió un menor de edad, mientras que otra persona fue trasladada al Hospital Regional de Quiché, debido a que presentaba heridas de gravedad.
La emergencia fue atendida por los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Chichicastenango, quienes rescataron a los tripulantes del vehículo y les brindaron atención prehospitalaria.
Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido y de la persona lesionada.
Se utilizó maquinaria especial para sacar el vehículo del fondo de la hondonada.
🚨 EmergenciaCBMD | ACCIDENTE DE TRÁNSITO 🚑🚨— ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) February 14, 2026
Cantón Xepocol, Chichicastenango Quiché, un camión cae a una hondonada luego que el piloto perdiera el control del mismo.
Elementos de @ASONBOMDGT de la estación de Chichicastenango a bordo de las unidades AD-139, RD-34 y AR-24… pic.twitter.com/SXKitATPC1