Camión cae a una hondonada en Chichicastenango y deja un menor fallecido

En el cantón Xepocol, Chichicastenango, Quiché, un camión cayó a una hondonada luego de que el piloto perdiera el control del vehículo.

En el accidente murió un menor de edad, mientras que otra persona fue trasladada al Hospital Regional de Quiché, debido a que presentaba heridas de gravedad.

La emergencia fue atendida por los Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Chichicastenango, quienes rescataron a los tripulantes del vehículo y les brindaron atención prehospitalaria.

Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido y de la persona lesionada.

Se utilizó maquinaria especial para sacar el vehículo del fondo de la hondonada.