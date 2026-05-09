Choque entre unidad de Transurbano y tráiler deja más de 10 heridos en la zona 6

Este sábado 9 de mayo, en la calzada José Milla y 16 avenida, zona 6 capitalina, se registró un choque entre una unidad del Transurbano y un tráiler.

El accidente ocurrió en el ingreso al viaducto Fuentes Mohr.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, la unidad de transporte colectivo se empotró en la parte trasera del tráiler.

Los socorristas atendieron a más de 10 personas que resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.

El accidente ocasionó problemas en el tránsito, por lo que agentes de la Policía Municipal de Tránsito solicitaron a los automovilistas que transitan hacia la Calle Martí conducir con precaución.