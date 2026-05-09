Choque entre unidad de Transurbano y tráiler deja más de 10 heridos en la zona 6

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Choque entre unidad de Transurbano y tráiler deja más de 10 heridos en la zona 6

El accidente de tránsito ocurrió en el ingreso al viaducto Fuentes Mohr, en la zona 6 capitalina.

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Una unidad del Transurbano chocó contra un tráiler en la zona 6 capitalina. (Foto Prensa Libre: Amílcar Montejo)

Una unidad del Transurbano chocó contra un tráiler en la zona 6 capitalina. (Foto Prensa Libre: Amílcar Montejo)

Este sábado 9 de mayo, en la calzada José Milla y 16 avenida, zona 6 capitalina, se registró un choque entre una unidad del Transurbano y un tráiler.

El accidente ocurrió en el ingreso al viaducto Fuentes Mohr.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, la unidad de transporte colectivo se empotró en la parte trasera del tráiler.

Los socorristas atendieron a más de 10 personas que resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.

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El accidente ocasionó problemas en el tránsito, por lo que agentes de la Policía Municipal de Tránsito solicitaron a los automovilistas que transitan hacia la Calle Martí conducir con precaución.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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