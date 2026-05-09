Sucesos
Choque entre unidad de Transurbano y tráiler deja más de 10 heridos en la zona 6
El accidente de tránsito ocurrió en el ingreso al viaducto Fuentes Mohr, en la zona 6 capitalina.
Una unidad del Transurbano chocó contra un tráiler en la zona 6 capitalina. (Foto Prensa Libre: Amílcar Montejo)
Este sábado 9 de mayo, en la calzada José Milla y 16 avenida, zona 6 capitalina, se registró un choque entre una unidad del Transurbano y un tráiler.
El accidente ocurrió en el ingreso al viaducto Fuentes Mohr.
De acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios, la unidad de transporte colectivo se empotró en la parte trasera del tráiler.
Los socorristas atendieron a más de 10 personas que resultaron heridas, las cuales fueron trasladadas a distintos centros asistenciales.
El accidente ocasionó problemas en el tránsito, por lo que agentes de la Policía Municipal de Tránsito solicitaron a los automovilistas que transitan hacia la Calle Martí conducir con precaución.
Bomberos Voluntarios movilizaron unidades de emergencia hacía el paso a desnivel ubicado en la Parroquia zona 6.— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) May 9, 2026
En el lugar, un bus de transporte colectivo se empotro en la parte trasera de un trailer, se trasladaron a más de 10 pacientes hacía el centro asistencial. pic.twitter.com/H1VHceYtW7