Cierre de ruta y disturbios en desalojo en Cobán: 15 policías resultan heridos

Sucesos

Cierre de ruta y disturbios en desalojo en Cobán: 15 policías resultan heridos

Videos muestran humo y disparos en un operativo que cerró la ruta hacia la aldea Balbatzul. La Cruz Roja atendió a varios agentes de la PNC heridos.

y

|

time-clock

Desalojo aldea de Cobán PNC heridos

La Cruz Roja Guatemalteca auxilia a agentes de la PNC heridos tras un desalojo en una aldea de Cobán, Alta Verapaz. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla tomada de Quetzal Informativo Chiquixji GT).

La prensa local de Alta Verapaz reporta el cierre del paso vehicular en la ruta hacia la aldea Balbatzul, Cubilguitz, de Cobán, Alta Verapaz, debido a que la Policía Nacional Civil ejecuta un desalojo en una propiedad privada.

La Cruz Roja Guatemalteca informó sobre disturbios y brindó asistencia a agentes de la PNC que presentaban golpes leves. En total, fueron atendidos cuatro mujeres y 11 hombres.

En videos que circulan en redes sociales se observan columnas de humo y se escuchan detonaciones de armas de fuego.

Los policías que no portan cascos ni escudos protectores corren y se refugian en los costados de las patrullas.

EN ESTE MOMENTO

Guatemaltecos trabajando en Alemania en DHL gracias al Programa de Movilidad Laboral Temporal del Mintrab, cumpliendo contratos legales y obteniendo experiencia internacional.

¿Quiere trabajar fuera del Guatemala? Esto debe saber sobre el proceso, los tiempos y factores que lo favorecen, según el Mintrab

Right
Recepción de ofertas licitación PET 3 transmisión de electricidad 1

El Inde es el único oferente en la licitación PET 3 para expansión de la red de transmisión de electricidad

Right

Le podría interesar: Fincas tomadas, empleos perdidos y más de 13 mil denuncias sin acción, saldo de la usurpación de tierras

También se observa cómo un helicóptero sobrevuela el área.

Los cuerpos de socorro, por el momento, no reportan civiles heridos ni fallecidos.

Por su parte, la PNC no registra heridos graves ni bajas.

ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

Lee más artículos de Gabriel Molina

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Alta Verapaz Cobán Desalojos Policía Nacional Civil Tendencias nacionales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS