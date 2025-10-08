Sucesos
Cierre de ruta y disturbios en desalojo en Cobán: 15 policías resultan heridos
Videos muestran humo y disparos en un operativo que cerró la ruta hacia la aldea Balbatzul. La Cruz Roja atendió a varios agentes de la PNC heridos.
La Cruz Roja Guatemalteca auxilia a agentes de la PNC heridos tras un desalojo en una aldea de Cobán, Alta Verapaz. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla tomada de Quetzal Informativo Chiquixji GT).
La prensa local de Alta Verapaz reporta el cierre del paso vehicular en la ruta hacia la aldea Balbatzul, Cubilguitz, de Cobán, Alta Verapaz, debido a que la Policía Nacional Civil ejecuta un desalojo en una propiedad privada.
La Cruz Roja Guatemalteca informó sobre disturbios y brindó asistencia a agentes de la PNC que presentaban golpes leves. En total, fueron atendidos cuatro mujeres y 11 hombres.
En videos que circulan en redes sociales se observan columnas de humo y se escuchan detonaciones de armas de fuego.
Los policías que no portan cascos ni escudos protectores corren y se refugian en los costados de las patrullas.
También se observa cómo un helicóptero sobrevuela el área.
Los cuerpos de socorro, por el momento, no reportan civiles heridos ni fallecidos.
Por su parte, la PNC no registra heridos graves ni bajas.