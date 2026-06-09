Conductor de taxi huye tras chocar contra un poste en la calzada San Juan; siete heridos

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó durante la madrugada de este 9 de junio sobre un accidente de tránsito en la calzada San Juan y 7a. avenida, zona 7 de la Ciudad de Guatemala, donde al menos siete personas resultaron heridas.

Los Bomberos Municipales utilizaron equipo hidráulico para rescatar a un pasajero que viajaba en el asiento del copiloto, ya que quedó atrapado en la estructura metálica del vehículo.

Los heridos fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt. Montejo añadió que entre ellos se encuentra un niño de siete años.

Los paramédicos evaluaron y brindaron atención prehospitalaria a los tripulantes del taxi por las lesiones que presentaban.

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Montejo explicó que el taxi chocó contra un poste y que el conductor huyó del lugar.

(Video Prensa Libre: Bomberos Municipales).

Agentes de la Policía Nacional Civil y de la Policía Municipal de Tránsito resguardaron la escena y coordinaron el tránsito, que comenzó a complicarse.

¡Urgente!



7 personas trasladadas a hospital, por la colisión de taxi contra poste.



Hecho vehicular sucedió en calzada San Juan 7 avenida zona 7. Piloto huyó del lugar. Menor de 7 años entre los heridos.



Policia Nacional Civil a cargo del caso. #TransitoGT #TraficoGT… pic.twitter.com/w0eCSFKADE — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) June 9, 2026

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