Conductor de taxi huye tras chocar contra un poste en la calzada San Juan; siete heridos

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Conductor de taxi huye tras chocar contra un poste en la calzada San Juan; siete heridos

Un menor de 7 años figura entre los siete heridos que dejó un accidente de taxi registrado durante la madrugada en la calzada San Juan. Los socorristas rescataron a un pasajero atrapado y el conductor abandonó la escena.

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accidente de taxi calzada San Juan siete heridos

Tras impactar contra un poste en la calzada San Juan y 7a. avenida de la zona 7, un taxi dejó siete personas heridas. Entre los afectados figura un menor de 7 años, mientras que el conductor escapó del lugar. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales).

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó durante la madrugada de este 9 de junio sobre un accidente de tránsito en la calzada San Juan y 7a. avenida, zona 7 de la Ciudad de Guatemala, donde al menos siete personas resultaron heridas.

Los Bomberos Municipales utilizaron equipo hidráulico para rescatar a un pasajero que viajaba en el asiento del copiloto, ya que quedó atrapado en la estructura metálica del vehículo.

Los heridos fueron trasladados a la emergencia del Hospital Roosevelt. Montejo añadió que entre ellos se encuentra un niño de siete años.

Los paramédicos evaluaron y brindaron atención prehospitalaria a los tripulantes del taxi por las lesiones que presentaban.

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Montejo explicó que el taxi chocó contra un poste y que el conductor huyó del lugar.

(Video Prensa Libre: Bomberos Municipales).

Agentes de la Policía Nacional Civil y de la Policía Municipal de Tránsito resguardaron la escena y coordinaron el tránsito, que comenzó a complicarse.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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