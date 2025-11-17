Cuatro agentes de la PNC heridos en hechos de tránsito distintos en Villa Canales

Cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resultaron heridos este lunes 17 de noviembre en dos incidentes viales distintos ocurridos en Boca del Monte y carretera a El Salvador, Villa Canales.

Los agentes Teynaldo Choc, de 19 años; Milton López, de 39, y Bryan Aguilar, de 25, sufrieron golpes y posibles fracturas tras un percance vial registrado en el kilómetro 24 de la ruta a El Salvador, donde un vehículo colisionó contra las motocicletas oficiales en las que se desplazaban.

Los heridos fueron trasladados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de accidentes, según el reporte de los Bomberos Voluntarios.

En el otro hecho, ocurrido en la 4ª calle y 6ª avenida de la zona 1 de Boca del Monte, un detective de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), identificado como Jimy Tomás López Méndez, de 28 años, fue atropellado por un vehículo.

También sufrió lesiones y posibles fracturas, por lo que fue llevado al mismo centro asistencial.

En ambos casos se desconocen las causas de los accidentes y no se ha confirmado si los responsables fueron detenidos.

Tampoco se ha informado si el investigador se encontraba en funciones al momento del atropello, según reportaron los Bomberos Voluntarios.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.



