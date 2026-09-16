Cuatro personas pierden la vida en accidentes en el km 72 de la ruta Interamericana

Sucesos

Cuatro personas pierden la vida en accidentes en el km 72 de la ruta Interamericana

Los bomberos dieron detalles de dos accidentes que dejaron cuatro muertos en el kilómetro 72 de la ruta Interamericana.

|

time-clock

ACCIDENTE EN KM 72 DE LA INTERAMERICANA

Dos personas murieron en accidente de picop en el km 72 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Cuatro personas murieron en accidentes de tránsito registrados en las últimas horas en el kilómetro 72 de la ruta Interamericana, en Patzicía, Chimaltenango.

En el primer percance estuvieron involucrados un picop y una motocicleta, que chocaron de frente.

En la colisión murieron una mujer y un hombre que se movilizaban en la motocicleta.

En el segundo accidente, ocurrido en el mismo kilómetro, dos personas que viajaban en un picop chocaron contra la parte trasera de la plataforma de un tráiler. Debido al fuerte impacto, ambas murieron.

EN ESTE MOMENTO

café taza de café y en grano cosecha

Exportaciones de café crecen, pero preocupa déficit de lluvia que se reflejaría en cosecha 2026-2027

Right
Coloración del río Las Vacas

MARN detalla inspecciones en drenajes de la ciudad por caso de coloración del río Las Vacas

Right

Socorristas utilizaron equipo especial denominado “quijada de la vida” para extraer los cuerpos de las víctimas, que habían quedado atrapados en la cabina del picop.

Según el reporte, ambos accidentes ocurrieron en los carriles de occidente hacia la capital.

Para leer más: “Una fiesta que debe estar llena de alegría terminó en la muerte de dos jovencitos”: tragedia durante recorrido de antorcha en Suchitepéquez

Los vehículos involucrados quedaron con daños severos y las autoridades investigan las circunstancias de los percances.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito Chimaltenango Patzicía Ruta Interamericana 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM