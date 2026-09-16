Cuatro personas pierden la vida en accidentes en el km 72 de la ruta Interamericana

Cuatro personas murieron en accidentes de tránsito registrados en las últimas horas en el kilómetro 72 de la ruta Interamericana, en Patzicía, Chimaltenango.

En el primer percance estuvieron involucrados un picop y una motocicleta, que chocaron de frente.

En la colisión murieron una mujer y un hombre que se movilizaban en la motocicleta.

En el segundo accidente, ocurrido en el mismo kilómetro, dos personas que viajaban en un picop chocaron contra la parte trasera de la plataforma de un tráiler. Debido al fuerte impacto, ambas murieron.

Socorristas utilizaron equipo especial denominado “quijada de la vida” para extraer los cuerpos de las víctimas, que habían quedado atrapados en la cabina del picop.

Según el reporte, ambos accidentes ocurrieron en los carriles de occidente hacia la capital.

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Los vehículos involucrados quedaron con daños severos y las autoridades investigan las circunstancias de los percances.

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