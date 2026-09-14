“Una fiesta que debe estar llena de alegría terminó en la muerte de dos jovencitos”: tragedia durante recorrido de antorcha en Suchitepéquez

Dos adolescentes perdieron la vida durante la noche del domingo 13 de septiembre, mientras participaban en un recorrido de antorcha por las fiestas patrias en el kilómetro 145 de la ruta CA-2, en San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez. Una tercera persona resultó herida y fue trasladada en estado delicado al Hospital Nacional de Mazatenango.

Socorristas localizaron a uno de los adolescentes sin signos vitales, mientras que el segundo murió después de ser trasladado al centro asistencial debido a la gravedad de las lesiones. En el lugar fue encontrada una motocicleta, pero aún se desconocen las causas del percance y no se ha confirmado si otro vehículo estuvo involucrado.

El caso fue abordado durante Impacto Directo, de Guatevisión, donde se analizaron los riesgos para adolescentes y jóvenes durante los recorridos de antorchas, las condiciones de las carreteras y la necesidad de medidas de prevención. “Qué triste que una fiesta que debe estar llena de alegría [...] haya terminado en la muerte de estos dos jovencitos”, se expresó durante el programa.

Riesgos durante las actividades de antorchas

Durante el análisis también se advirtió sobre los riesgos de desarrollar estas actividades en carreteras con tránsito vehicular y transporte pesado, así como sobre la falta de iluminación y las condiciones de la infraestructura.

“La infraestructura en Guatemala no está pensada en que sea funcional”, se afirmó al abordar los peligros que pueden enfrentar quienes participan en estos recorridos.

El caso generó advertencias sobre los riesgos de desarrollar recorridos de antorcha en carreteras con circulación vehicular y sin suficientes medidas de seguridad. (Prensa Libre, Impacto Directo, Guatevisión)

Además, se hizo énfasis en la necesidad de usar casco y contar con acompañamiento y coordinación preventiva durante las actividades de antorchas. También se señaló que el testimonio de la persona sobreviviente será importante para esclarecer lo sucedido, debido a que las circunstancias del accidente todavía no han sido establecidas.

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