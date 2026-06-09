Disparan contra bus extraurbano en Chinautla: una mujer fallece y el conductor queda herido

Una balacera en un bus extraurbano en la aldea El Durazno, Chinautla, dejó una mujer muerta y dos heridos.

Los Bomberos Voluntarios confirmaron la muerte de una mujer dentro de una unidad de transporte colectivo en el callejón 18.

Leandro Amado, portavoz del cuerpo de socorro, informó que dos personas resultaron heridas por múltiples impactos de bala. Ambas fueron estabilizadas y trasladadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

El bus extraurbano cubría, al parecer, la ruta entre San José Nacahuil y San Pedro Ayampuc.

Lea también: Video muestra discusión entre ayudante y pasajeros por duplicar tarifa autorizada en transporte extraurbano

Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público procesan indicios en la escena.

Además, revisan cámaras de vigilancia en los alrededores para identificar a los responsables.

Ataque armado en interior de un bus sucedió en el callejón 18, aldea el Durazno Chinautla. En el lugar queda 01 mujer fallecida, y se han trasladado 02 personas con heridas de bala al hospital General SJDD. pic.twitter.com/vv7bfLLVMN — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) June 9, 2026

Las autoridades informaron que hombres armados dispararon contra el bus extraurbano. El conductor resultó gravemente herido y otro pasajero también fue afectado.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.