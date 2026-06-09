Disparan contra bus extraurbano en Chinautla: una mujer fallece y el conductor queda herido

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Disparan contra bus extraurbano en Chinautla: una mujer fallece y el conductor queda herido

Un ataque armado contra un bus que cubría la ruta entre San José Nacahuil y San Pedro Ayampuc dejó una mujer fallecida y dos heridos. Entre las víctimas figura el conductor de la unidad, quien fue trasladado a un centro asistencial.

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Balacera bus extraurbano Chinautla

Hombres armados abrieron fuego contra un bus extraurbano en Chinautla, donde una mujer perdió la vida y otras dos personas sufrieron heridas de bala. La PNC y el MP procesan la escena y buscan pistas para esclarecer el caso. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios).

Una balacera en un bus extraurbano en la aldea El Durazno, Chinautla, dejó una mujer muerta y dos heridos.

Los Bomberos Voluntarios confirmaron la muerte de una mujer dentro de una unidad de transporte colectivo en el callejón 18.

Leandro Amado, portavoz del cuerpo de socorro, informó que dos personas resultaron heridas por múltiples impactos de bala. Ambas fueron estabilizadas y trasladadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios.

El bus extraurbano cubría, al parecer, la ruta entre San José Nacahuil y San Pedro Ayampuc.

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Agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público procesan indicios en la escena.

Además, revisan cámaras de vigilancia en los alrededores para identificar a los responsables.

Las autoridades informaron que hombres armados dispararon contra el bus extraurbano. El conductor resultó gravemente herido y otro pasajero también fue afectado.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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