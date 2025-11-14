Disputa vial desencadena balacera en Huehuetenango; videos muestran cómo agresores descargan sus armas

Una balacera registrada en la zona 8 de Huehuetenango fue captada en video y difundida en redes sociales. El hecho ocurrió frente al sector conocido como al monumento El Caminero, donde varios hombres dispararon contra los ocupantes de un vehículo rojo.

Según los Bomberos Voluntarios, dos personas heridas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Huehuetenango. En tanto, medios locales informaron que el ataque dejó al menos un fallecido.

En las imágenes se observa el momento en que los agresores disparan contra el automotor, que se encontraba junto a una camioneta gris en la que se transportaban los atacantes. Uno de los tripulantes del vehículo rojo intenta escapar, pero aparece luego gravemente herido en otra grabación.

Durante el ataque, uno de los agresores recarga su arma y continúa disparando.

La Policía Nacional Civil reportó la captura de tres personas heridas. Una de ellas fue identificada como Carlos “H.”, de 23 años, quien tenía una orden de aprehensión por violencia contra la manifestación física. Los tres portaban armas de fuego y municiones, por lo que quedaron detenidos.

Testigos relataron que los conductores habrían comenzado una discusión cuadras antes del ataque, la cual terminó en el enfrentamiento armado frente a El Monumento. Los responsables huyeron del lugar, según los informes policiales.

