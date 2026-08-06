Disputa vial en Cantel termina con un piloto capturado y un bus con impacto de bala

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que una disputa vial terminó con la captura de un hombre y daños en un autobús de transporte colectivo en la carretera a Pasac II, Cantel, Quetzaltenango.

Añadió que el miércoles 5 de agosto, agentes de la Comisaría 41 capturaron a Estuardo “N”, de 32 años, piloto de un camión de volteo.

Según la PNC, el detenido es señalado de haber efectuado un disparo contra un autobús de la empresa Patoja, por causas que deberán esclarecerse en los tribunales.

Añadió que la bala impactó en la parte trasera del bus, lo que causó crisis nerviosa a algunos pasajeros.

Agregó que la reacción de los agentes permitió interceptar el camión y detener al presunto responsable, a quien le incautaron una pistola marca HS, con un cargador, 15 municiones y la licencia de portación de arma de fuego.

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Según el medio local Región Más Noticias, los Bomberos Voluntarios atendieron a dos pasajeros heridos, entre ellos una mujer embarazada.

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