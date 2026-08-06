Disputa vial en Cantel termina con un piloto capturado y un bus con impacto de bala

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Disputa vial en Cantel termina con un piloto capturado y un bus con impacto de bala

La PNC dio detalles de la disputa vial en Cantel, en la que se vieron involucrados un camión y un bus.

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DISPUTA VIAL EN CANTEL

Agente de la PNC inspecciona bus con impacto de bala tras discusión vial en Cantel, Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: PNC)

La Policía Nacional Civil (PNC) informó que una disputa vial terminó con la captura de un hombre y daños en un autobús de transporte colectivo en la carretera a Pasac II, Cantel, Quetzaltenango.

Añadió que el miércoles 5 de agosto, agentes de la Comisaría 41 capturaron a Estuardo “N”, de 32 años, piloto de un camión de volteo.

Según la PNC, el detenido es señalado de haber efectuado un disparo contra un autobús de la empresa Patoja, por causas que deberán esclarecerse en los tribunales.

Añadió que la bala impactó en la parte trasera del bus, lo que causó crisis nerviosa a algunos pasajeros.

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Agregó que la reacción de los agentes permitió interceptar el camión y detener al presunto responsable, a quien le incautaron una pistola marca HS, con un cargador, 15 municiones y la licencia de portación de arma de fuego.

Para leer más: “Puso en riesgo la vida de su hijo”: vehículo arrastra a otro en el bulevar Liberación durante nueva disputa de tránsito grabada en video

Según el medio local Región Más Noticias, los Bomberos Voluntarios atendieron a dos pasajeros heridos, entre ellos una mujer embarazada.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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