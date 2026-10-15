Disturbios en Ciudad Peronia dejan 12 vehículos destruidos o con daños: PNC revela cómo se originaron incidentes

La Policía Nacional Civil (PNC) amplió detalles sobre los daños ocasionados durante los disturbios registrados en Ciudad Peronia, Villa Nueva, donde una turba exigía que le entregaran a un hombre capturado por supuesto abuso sexual contra un menor.

Según la PNC, la noche del miércoles 14 de octubre se solicitó presencia policial en la colonia Militar para verificar la situación de un hombre retenido, señalado de una presunta agresión sexual.

Tras verificar lo ocurrido, los agentes trasladaron de inmediato al sospechoso a la subestación policial, donde varias personas se aglomeraron e incendiaron autopatrullas, motocicletas policiales y vehículos particulares de agentes que se encontraban de servicio. Además, causaron daños en la sede policial.

Posteriormente, se solicitó apoyo para resguardar y trasladar al sospechoso al Juzgado de Paz de Turno de Villa Nueva.

Según la PNC, el hombre fue llevado posteriormente a un centro asistencial debido a las agresiones físicas que sufrió.

La institución afirmó que ninguna persona se presentó al juzgado para denunciarlo por algún delito. Aunque fue señalado de haber agredido sexualmente a varias personas, incluidos menores de edad, nadie presentó una denuncia en su contra.

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De acuerdo con la información más reciente, la PNC no localizó a ninguna presunta víctima ni a familiares de menores que pudieran haber sufrido agresiones sexuales. Tampoco se reportó el traslado de personas a centros asistenciales por posibles agresiones de este tipo.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias que originaron los disturbios.

Recuento de daños tras disturbios en Peronia

La PNC compartió un informe sobre los daños ocasionados durante los disturbios en Ciudad Peronia, específicamente en la subestación policial 16-52.

Entre los daños reportados se encuentran:

Daños en la oficina de atención al ciudadano y dos ventanas de vidrio rotas.

Armas que se encontraban bajo resguardo de los agentes y que resultaron quemadas.

Unidad policial GUA-16273, totalmente destruida.

Motocicleta policial GUA-16387, totalmente destruida.

Unidad policial GUA-16159, con daños en su estructura.

Unidad policial GUA-16117, con daños en su estructura.

Motocicleta policial GUA-16502, totalmente destruida.

Motocicleta policial GUA-16448, totalmente destruida.

Vehículos propiedad de los agentes que resultaron dañados