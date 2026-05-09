Dos ataques armados en zona 9 provocan caos vial y dejan una mujer herida

Los Bomberos Municipales auxiliaron a una mujer herida de bala en la 12 calle y 3a. avenida de la zona 9 de la capital.

Los paramédicos brindaron atención prehospitalaria a la mujer, de 30 años, quien presentaba un impacto de bala en el hombro derecho.

La mujer fue trasladada a la emergencia del Hospital de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

Los socorristas solicitaron la presencia de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar la escena e iniciar las investigaciones respectivas.

Por el momento, se desconocen las causas de los disparos.

Minutos más tarde, el vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, informó sobre un segundo ataque armado en la 13 calle y 5a. avenida A de la misma zona.

(Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales).

En el lugar, el conductor de un vehículo resultó ileso de un supuesto intento de robo, tras tiros accionados por desconocidos que se movilizaban en motocicleta.

Por el primer incidente armado, las autoridades comenzaron cierres viales hacia la plaza España.

Otro ataque armado, a pocos metros del otro hecho armado.



Motoristas disparan contra automóvil en la 13 calle 5 avenida “A” zona 9, conductor está ileso por intento de robo.



Afectará tránsito para bulevar Liberación.#09may26PMT pic.twitter.com/38pBlY03hm — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) May 9, 2026

Montejo añade que uno de los presuntos asaltantes posiblemente resultó baleado, ya que un transeúnte ayudó a la mujer herida.

Además advirtió que el tránsito es afectado en dirección al bulevar Liberación.