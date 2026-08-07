Dos heridos en ataque contra bus en la ruta Interamericana; PMT alerta por tránsito complicado

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Dos heridos en ataque contra bus en la ruta Interamericana; PMT alerta por tránsito complicado

Dos personas resultaron heridas de bala en un ataque contra un bus extraurbano en el kilómetro 29.8 de la ruta Interamericana.

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ATAQUE CONTRA BUS EN KM 29 DE LA INTERAMERICANA, EN SAN LUCAS

Bus que fue objeto de ataque armado en el kilómetro 29.8 de la Interamericana, en San Lucas Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre: PMT de San Lucas Sacatepéquez)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Lucas Sacatepéquez informa que este viernes 7 de agosto ocurrió un ataque armado contra un bus extraurbano en el kilómetro 29.8 de la ruta Interamericana, con dirección al occidente.

Amplía que, como resultado del ataque, dos personas resultaron heridas por proyectil de arma de fuego y fueron trasladadas a un centro asistencial.

La PMT alerta de que el bus quedó atravesado en la vía y ocupa aproximadamente un carril y medio, por lo que se prevé tránsito cargado en el sector mientras las autoridades efectúan las diligencias correspondientes.

Uno de los heridos fue atendido por los Bomberos Voluntarios y el otro, por los Bomberos Municipales Departamentales. El ataque ocurrió en el carril que conduce de la capital hacia el occidente.

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La PMT recomienda

  • Anticipar la hora de salida
  • Utilizar rutas alternas si es posible
  • No detenerse a observar el incidente, ya que esto genera mayor congestionamiento y dificulta la circulación vehicular y el trabajo de los cuerpos de emergencia

Para leer más: Diligencias por un incidente armado complican el tránsito en la ruta Interamericana, en San Lucas Sacatepéquez

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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