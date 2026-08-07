Sucesos
Dos heridos en ataque contra bus en la ruta Interamericana; PMT alerta por tránsito complicado
Dos personas resultaron heridas de bala en un ataque contra un bus extraurbano en el kilómetro 29.8 de la ruta Interamericana.
Bus que fue objeto de ataque armado en el kilómetro 29.8 de la Interamericana, en San Lucas Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre: PMT de San Lucas Sacatepéquez)
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Lucas Sacatepéquez informa que este viernes 7 de agosto ocurrió un ataque armado contra un bus extraurbano en el kilómetro 29.8 de la ruta Interamericana, con dirección al occidente.
Amplía que, como resultado del ataque, dos personas resultaron heridas por proyectil de arma de fuego y fueron trasladadas a un centro asistencial.
La PMT alerta de que el bus quedó atravesado en la vía y ocupa aproximadamente un carril y medio, por lo que se prevé tránsito cargado en el sector mientras las autoridades efectúan las diligencias correspondientes.
Uno de los heridos fue atendido por los Bomberos Voluntarios y el otro, por los Bomberos Municipales Departamentales. El ataque ocurrió en el carril que conduce de la capital hacia el occidente.
La PMT recomienda
- Anticipar la hora de salida
- Utilizar rutas alternas si es posible
- No detenerse a observar el incidente, ya que esto genera mayor congestionamiento y dificulta la circulación vehicular y el trabajo de los cuerpos de emergencia
Para leer más: Diligencias por un incidente armado complican el tránsito en la ruta Interamericana, en San Lucas Sacatepéquez
Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.