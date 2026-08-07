Dos heridos en ataque contra bus en la ruta Interamericana; PMT alerta por tránsito complicado

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Lucas Sacatepéquez informa que este viernes 7 de agosto ocurrió un ataque armado contra un bus extraurbano en el kilómetro 29.8 de la ruta Interamericana, con dirección al occidente.

Amplía que, como resultado del ataque, dos personas resultaron heridas por proyectil de arma de fuego y fueron trasladadas a un centro asistencial.

La PMT alerta de que el bus quedó atravesado en la vía y ocupa aproximadamente un carril y medio, por lo que se prevé tránsito cargado en el sector mientras las autoridades efectúan las diligencias correspondientes.

Uno de los heridos fue atendido por los Bomberos Voluntarios y el otro, por los Bomberos Municipales Departamentales. El ataque ocurrió en el carril que conduce de la capital hacia el occidente.

La PMT recomienda

Anticipar la hora de salida

Utilizar rutas alternas si es posible

No detenerse a observar el incidente, ya que esto genera mayor congestionamiento y dificulta la circulación vehicular y el trabajo de los cuerpos de emergencia

Para leer más: Diligencias por un incidente armado complican el tránsito en la ruta Interamericana, en San Lucas Sacatepéquez

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.