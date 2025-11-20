Dos motoristas mueren en accidente en San Miguel Petapa y la PMT hace cierre vial

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa informó que este jueves 20 de noviembre dos personas que se desplazaban en motocicleta murieron en el tramo entre las zonas 10 y 1 de ese municipio.



Añadió que, a causa del accidente, se mantiene el cierre vial en el sector.

Según la primera hipótesis, la motocicleta circulaba en sentido contrario y a excesiva velocidad, lo que presuntamente originó el choque con otro vehículo.

Como ruta alterna se recomienda utilizar la calle Guiñén o los desvíos coordinados por la PMT de Villa Nueva.



La institución indicó que, por ahora, no se registran complicaciones en las conexiones vehiculares con municipios aledaños, ya que están activos los carriles reversibles.

Dalia Santos, portavoz de la PMT de Villa Nueva, informó que, a raíz del incidente, fue habilitado un carril reversible desde la 16 avenida y 3.ª calle, entre las zonas 1 y 4 de ese municipio.



Agregó que ya se reporta fuerte carga vehicular en el sector.

Para ver más: Video: Así fue la fuerte colisión de vehículos en el km 20 de la ruta a El Salvador durante supuesta carrera clandestina

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.