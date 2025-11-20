Dos motoristas mueren en accidente en San Miguel Petapa y la PMT hace cierre vial

Sucesos

Dos motoristas mueren en accidente en San Miguel Petapa y la PMT hace cierre vial

Dos motoristas murieron en un accidente en el área urbana de San Miguel Petapa.

|

time-clock

El tránsito se ve complicado en sectores de San Miguel Petapa por accidente de motoristas. (Foto Prensa Libre: captura de video de la PMT)

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de San Miguel Petapa informó que este jueves 20 de noviembre dos personas que se desplazaban en motocicleta murieron en el tramo entre las zonas 10 y 1 de ese municipio.


Añadió que, a causa del accidente, se mantiene el cierre vial en el sector.

Según la primera hipótesis, la motocicleta circulaba en sentido contrario y a excesiva velocidad, lo que presuntamente originó el choque con otro vehículo.

Como ruta alterna se recomienda utilizar la calle Guiñén o los desvíos coordinados por la PMT de Villa Nueva.

EN ESTE MOMENTO

Bomberos Voluntarios realizan labores de búsqueda y control de incendios entre los escombros tras la explosión en San Raymundo el día del incendio, 17 de noviembre. (Foto, Prensa Libre: cortesía Bomberos Voluntarios)

Tragedia en San Raymundo: Mintrab investiga explosión mortal y posibles sanciones

Right
La inspección de la CGC se desarrolló de enero de 2022 a enero de 2023. Fotografía: Prensa Libre.

Planillas compiten por la directiva y tribunal de honor del colegio de Economistas

Right


La institución indicó que, por ahora, no se registran complicaciones en las conexiones vehiculares con municipios aledaños, ya que están activos los carriles reversibles.

Dalia Santos, portavoz de la PMT de Villa Nueva, informó que, a raíz del incidente, fue habilitado un carril reversible desde la 16 avenida y 3.ª calle, entre las zonas 1 y 4 de ese municipio.

Agregó que ya se reporta fuerte carga vehicular en el sector.

Para ver más: Video: Así fue la fuerte colisión de vehículos en el km 20 de la ruta a El Salvador durante supuesta carrera clandestina

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Accidente de tránsito Motoristas atropellados San Miguel Petapa 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS