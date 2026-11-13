Tres muertos y 19 heridos dejan accidentes de tránsito en Alta Verapaz, ruta al Atlántico y Huehuetenango

Los bomberos han reportado personas heridas y fallecidas en accidentes de tránsito ocurridos entre la noche del jueves y las primeras horas de este viernes 13 de noviembre.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que, en Satalox, San Juan Chamelco, Alta Verapaz, un camión en el que viajaban varias personas se precipitó a un barranco.

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a cinco personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad, a quienes trasladaron a la emergencia del Hospital Regional de Cobán.

En el lugar localizaron a un hombre fallecido, por lo que notificaron a las autoridades correspondientes.

También reportaron que, en el kilómetro 44 de la ruta al Atlántico, un hombre que viajaba en motocicleta fue atropellado por un vehículo cuyo conductor continuó la marcha.

El motorista murió en el lugar y el vehículo quedó con daños graves. El paso está interrumpido en uno de los carriles.

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Los Bomberos Voluntarios dieron detalles de un accidente den microbús en el sector El Calvario, zona 3 de la ciudad de Huehuetenango.

Indicaron que 14 personas sufrieron lesiones y traumas, por lo que fueron trasladadas a hospitales de la localidad. El piloto del microbús murió en el lugar.

Los Bomberos Municipales informaron de un accidente de tránsito en el Anillo Periférico y 16 calle, zona 7. En ese lugar, una panel chocó contra un camión por causas que se desconocen.

El conductor de la panel sufrió lesiones, por lo que fue atendido por paramédicos en el lugar del accidente.

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