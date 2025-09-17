Dos muertos y cuatro heridos en ataques armados a pilotos y peatones en la metrópoli

Los Bomberos Voluntarios informaron que la madrugada de este miércoles 17 de septiembre se registró un ataque armado en el bulevar El Frutal, a pocos metros del puente Tubac, en San Miguel Petapa.

Añadieron que el ataque fue contra un hombre de entre 25 y 30 años, quien viajaba en un automóvil que quedó a la orilla de la carretera. La víctima murió en el lugar.

Dalia Santos, portavoz de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, indicó que, derivado del ataque, está cerrado un carril, y el cierre podría ampliarse durante las diligencias de ley.

En otro suceso, los Bomberos Voluntarios reportaron que en el ingreso al parqueo de un restaurante ubicado en la 3ª calle y 10ª avenida, zona 1 de Villa Nueva, se localizó a un hombre con varias heridas de bala.

Agregaron que trataron de auxiliar a la víctima, pero murió debido a la gravedad de las heridas.

Los Bomberos Municipales indicaron en su reporte que en el kilómetro 12 de la ruta al Pacífico hubo un ataque armado contra un vehículo de transporte pesado. Añadieron que brindaron atención a un hombre de 30 años que sufrió heridas leves en los brazos por fragmentos de vidrio.

En otro hecho de violencia, ese cuerpo de socorro detalló que, en la 6a avenida y 6a calle, zona 9 de la capital, auxiliaron a dos hombres de 19 y 25 años que presentaban heridas de bala. Tras estabilizarlos, los trasladaron a un hospital.

Mientras tanto, en la 6a avenida y 12 calle de la misma zona, un hombre de 28 años fue atacado a balazos y sufrió heridas en el tórax y el brazo izquierdo. La víctima fue trasladada a un hospital.

PMT amplía detalles

La PMT de San Miguel Petapa informa de la situación del tránsito derivado de ataque armado en el bulevar El Frutal, a pocos metros del puente Tubac.

