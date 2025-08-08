Dos personas fallecidas y siete heridas en colisión entre camión y microbús en ruta a Santa Elena Barillas

Sucesos

Dos personas fallecidas y siete heridas en colisión entre camión y microbús en ruta a Santa Elena Barillas

Dos personas perdieron la vida en accidente en ruta a Santa Elena Barillas y la PMT recomienda usar rutas alternas por percance.

, y

|

Dos personas fallecidas y seis heridas en accidente en la ruta a Santa Elena Barillas, Villa Canales. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informaron que este viernes 8 de agosto se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 33 de la ruta a Santa Elena Barillas, Villa Canales.
Indicaron que en el lugar colisionaron un camión y un microbús, ambos con severos daños por el impacto.


Agregaron que dos personas murieron en el lugar del accidente y siete resultaron heridas.

Los cuerpos de las víctimas quedaron atrapados en el microbús y serán recuperados con equipo hidráulico.

Debido a este percance vial, ambos carriles en el kilómetro 33 de la ruta hacia Santa Elena Barillas permanecen bloqueados. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Villa Nueva.

EN ESTE MOMENTO

Perenco vista del campo petrolero y refinería Petén

Perenco rompe contrato del oleoducto y pasará a control del Estado además de los pozos del campo petrolero Xan y la refinería en Petén

Rueda de prensa del presidente de Guatemala

Presupuesto y ampliaciones, únicas iniciativas aprobadas de las 15 presentadas por el Ejecutivo


La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales recomendó a los conductores utilizar la carretera a El Salvador como vía alterna para dirigirse a Villa Canales, la capital o Santa Elena Barillas.

El ingreso puede hacerse en el kilómetro 25.5 (La Cuchilla); sin embargo, por las circunstancias se prevé congestionamiento en el área.

Como segunda opción, los automovilistas pueden ingresar algunos kilómetros más adelante por la entrada de La Concha, ruta hacia El Jocotillo.

La PMT informó que la ruta a Santa Elena Barillas continúa bloqueada y que se está a la espera de que el Ministerio Público realice el protocolo correspondiente.

LECTURAS RELACIONADAS

área del hospital roosevelt

Nueva área de atención en Hospital Roosevelt busca atender alta demanda por accidentes de motocicleta

Dos fallecidos, cuatro heridos y vehículos destruidos en accidente en el km 89 de la ruta Interamericana


Posteriormente, se procederá a la remoción de los vehículos, proceso que podría tomar varias horas, advirtió la institución.

Fallecidos y heridos

Los Bomberos Voluntarios compartieron los datos de las personas fallecidas y heridas.

Los fallecidos fueron identificados como

  • Santos Ismael Paredes Ruiz, de 39 años.    
  • Pedro Martínez, de 43.

Heridos llevados al Hospital San Juan De Dios

  • José Eduardo Juárez, de 23.
  • Laura Cuque, de 22.
  • José Eduardo Mucxin, de 26.
  • Pedro Víctor Chávez, de 48.  

Heridos trasladados al Hospital de Villa Nueva.

  • María Isabel Mazariegos Jiménez, de 47.
  • Sandra Lorena Hernández, de 24.
  • Una mujer más que no fue identificada

Accidente en ruta a El Salvador

Los Bombeos Voluntarios también reportaron que un bus extraurbano chocó contra dos postes del tendido eléctrico en el km 25.5 de la ruta a El Salvador. Se reportan tres personas heridas.

Bus choca contra postes en el km 25.5 de la ruta a El Salvador. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ARCHIVADO EN:

Accidente de tránsito Santa Elena Barillas Villa Canales 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre