Dos personas fallecidas y siete heridas en colisión entre camión y microbús en ruta a Santa Elena Barillas

Los Bomberos Voluntarios informaron que este viernes 8 de agosto se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 33 de la ruta a Santa Elena Barillas, Villa Canales.

Indicaron que en el lugar colisionaron un camión y un microbús, ambos con severos daños por el impacto.



Agregaron que dos personas murieron en el lugar del accidente y siete resultaron heridas.



Los cuerpos de las víctimas quedaron atrapados en el microbús y serán recuperados con equipo hidráulico.

Debido a este percance vial, ambos carriles en el kilómetro 33 de la ruta hacia Santa Elena Barillas permanecen bloqueados. Los heridos fueron trasladados al Hospital de Villa Nueva.



La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales recomendó a los conductores utilizar la carretera a El Salvador como vía alterna para dirigirse a Villa Canales, la capital o Santa Elena Barillas.



El ingreso puede hacerse en el kilómetro 25.5 (La Cuchilla); sin embargo, por las circunstancias se prevé congestionamiento en el área.



Como segunda opción, los automovilistas pueden ingresar algunos kilómetros más adelante por la entrada de La Concha, ruta hacia El Jocotillo.

La PMT informó que la ruta a Santa Elena Barillas continúa bloqueada y que se está a la espera de que el Ministerio Público realice el protocolo correspondiente.





Posteriormente, se procederá a la remoción de los vehículos, proceso que podría tomar varias horas, advirtió la institución.

Fallecidos y heridos

Los Bomberos Voluntarios compartieron los datos de las personas fallecidas y heridas.

Los fallecidos fueron identificados como

Santos Ismael Paredes Ruiz, de 39 años.

Pedro Martínez, de 43.

Heridos llevados al Hospital San Juan De Dios

José Eduardo Juárez, de 23.

Laura Cuque, de 22.

José Eduardo Mucxin, de 26.

Pedro Víctor Chávez, de 48.

Heridos trasladados al Hospital de Villa Nueva.

María Isabel Mazariegos Jiménez, de 47.

Sandra Lorena Hernández, de 24.

Una mujer más que no fue identificada

Accidente en ruta a El Salvador

Los Bombeos Voluntarios también reportaron que un bus extraurbano chocó contra dos postes del tendido eléctrico en el km 25.5 de la ruta a El Salvador. Se reportan tres personas heridas.

Bus choca contra postes en el km 25.5 de la ruta a El Salvador. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

