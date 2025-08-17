Dos personas fallecidas y un agente de la PMT arrollado en accidentes este fin de semana

Dos personas fallecidas y un agente de la PMT arrollado en accidentes este fin de semana

Bomberos reportaron accidentes de tránsito en la capital, ruta Interamericana y en Rabinal, Baja Verapaz.

Una mujer murió y otras cuatro personas resultaron heridas en accidente en el km 125.5 de la ruta Interamericana. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informaron que este domingo 17 de agosto, un vehículo colisionó con un tráiler en el kilómetro 125.5 de la ruta Interamericana.

Añadieron que cuatro personas que viajaban en el automóvil resultaron heridas y una mujer murió. Los heridos fueron trasladados al Hospital Nacional de Sololá.

En otro suceso, el referido cuerpo de socorro reportó que una persona murió y dos resultaron heridas en un accidente ocurrido en la Cumbre San Gabriel, aldea del municipio de Rabinal, Baja Verapaz.

Explicaron que en el percance estuvieron involucradas una motocicleta y una unidad del transporte pesado.

Los Bomberos Municipales informaron que durante la madrugada un agente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) fue arrollado en el Anillo Periférico y 22 avenida, zona 11 de la capital.

Agregaron que el uniformado fue atropellado por un automóvil cuando regulaba el tránsito en apoyo a un accidente vehicular en el sector.

Paramédicos lo auxiliaron y luego lo trasladaron a un hospital.

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Accidentes de tránsito Agentes de la PMT Rabinal Ruta Interamericana 
