“El celular me costaba seis mil pesos”: capturan a hombre que confiesa haber apuñalado a otro por el robo de un teléfono

En las imágenes se observa que el agresor actúa con tranquilidad, sin la intención de darse a la fuga mientras la víctima cae al suelo. De acuerdo con el reporte de la PNC, el hombre herido fue llevado al hospital de Amatitlán, pero debido a la gravedad de las heridas murió en el trayecto.

Al momento de su captura, Coronado confesó haber cometido el crimen y que lo hizo por la pérdida de un teléfono celular.

“Dile al patrón que nunca me dejé de nadie. Hice lo que tuve que hacer, lamentablemente el celular me costaba seis mil pesos -quetzales- y lo maté por lo mismo, lo apuñalé por lo mismo, porque la verdad no me cuesta dos centavos, porque a mí me ha costado la vida y he trabajado mucho”, dice en otro video Coronado mientras era trasladado en un autopatrulla de la comisaría 15.

“Este individuo es el presunto responsable de haber dado muerte con un cuchillo a un hombre de 30 años. El fallecido presenta una herida en el cuello y el pecho, ambas del lado derecho y falleció en la entrada al Hospital Nacional de Amatitlán debido a las heridas ocasionadas por dicho individuo”, refiere un informe de la PNC.

Agrega que “según indicó el capturado, el motivo por el cual le dio muerte al otro hombre fue porque en horas de la mañana el ahora fallecido le había robado un teléfono celular valorado en Q6 mil”.

