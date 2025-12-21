Fin de semana trágico: Accidentes de tránsito dejan víctimas mortales en distintas rutas del país

Una serie de accidentes de tránsito ocurridos entre el sábado 20 y el domingo 21 de diciembre dejó al menos cinco personas muertas y varios heridos en diferentes puntos del país, según reportes de cuerpos de socorro.

Uno de los casos ocurrió en el camino hacia la aldea Coatepeque, Oratorio, Santa Rosa, donde un hombre que viajaba en motocicleta colisionó contra la parte trasera de un tráiler. Bomberos Voluntarios determinaron que murió en el lugar por politraumatismo.

En esa misma jurisdicción, pero en el kilómetro 85, se reportó el incendio de un vehículo de transporte pesado. Los socorristas utilizaron cerca de 300 galones de agua para sofocar el fuego.

Otro incidente tuvo lugar en la curva El Chilero, kilómetro 33 de la carretera a El Salvador, donde un camión volcó. El conductor, de 29 años, sufrió una crisis nerviosa y daños materiales en el vehículo.

En la 14 avenida y 15 calle de la zona 5, ciudad de Guatemala, una mujer de unos 22 años murió en un accidente vial. Un hombre de 40 años fue trasladado grave al Hospital Roosevelt.

También se reportó un motociclista de 15 años gravemente herido en el kilómetro 108 de la ruta Interamericana, en el cantón Chupol, Chichicastenango, Quiché. Fue estabilizado y trasladado al Hospital de Tecpán Guatemala, Chimaltenango.

En el kilómetro 12 de la ruta al Pacífico, un hombre de aproximadamente 25 años murió al accidentarse en su motocicleta. La Policía Nacional Civil acudió al lugar para las diligencias correspondientes.

Otro percance se registró en el kilómetro 143 de la ruta al Atlántico, aldea Llano Largo, Río Hondo, Zacapa. Dos personas en motocicleta colisionaron con un vehículo particular. Ambas fueron trasladadas al Hospital Regional de Zacapa.

En San Juan Chamelco, Alta Verapaz, un hombre resultó herido de gravedad al ser prensado por un bus colectivo contra una pared. Fue llevado al Hospital Nacional de Cobán.

En el kilómetro 80 de la Ruta Nacional 14, en Ciudad Vieja, Sacatepéquez, se registró una colisión múltiple. Varios heridos fueron atendidos por socorristas.

Finalmente, en el kilómetro 85 de la ruta a El Salvador (CA-8), otro camión volcó e inmediatamente se incendió. El incidente fue controlado por los Bomberos Municipales Departamentales de Jalpatagua, Jutiapa.

#accidenteDeTránsito diagonal 14 y 15 Calle zona 5, ciudad accidente vial donde una mujer de aproximadamente 22 años de edad pierde la vida y un hombre de 40 años es trasladado en estado delicado @HRooseveltGT pic.twitter.com/cPc0dl4zUI — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) December 21, 2025

#accidenteDeTránsito kilómetro 12 ruta al Pacífico, un hombre de aproximadamente 25 años de edad fue evaluado por paramédicos confirmando que carece de signos vitales debido a un accidente vial cuando conducía su motocicleta @PNCdeGuatemala en el lugar pic.twitter.com/QpbQS7887x — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) December 21, 2025

Un accidente de motorista ocurrió en el km 108 de la ruta interamericana, jurisdicción del cantón Chupol, Chichicastenango, Quiché.



Se le brindó atención prehospitalaria a un hombre de 15 años, quien era el piloto y resultó gravemente herido. Se trasladó al Hospital de Tecpán. pic.twitter.com/aDrPwDFg3e — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 22, 2025

Un hombre que se movilizaba en una motocicleta colisiono en la parte trasera de un trailer en el camino a la aldea Coatepeque, Oratorio Santa Rosa.



Al ser evaluado por Bomberos Voluntarios, se observó qué el mismo presentaba politraumatismo y ya había fallecido en el lugar. pic.twitter.com/q9Bd5rMLPl — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) December 21, 2025

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

