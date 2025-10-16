Fuerte choque bloquea el ingreso a la capital; PMT de Villa Nueva estima cierre de cinco horas

Un accidente múltiple registrado este jueves 16 de octubre en el kilómetro 14.5 de la ruta al Pacífico, con dirección a la ciudad de Guatemala, provocó serias complicaciones viales, informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva.

El percance involucró cinco vehículos, entre ellos una góndola y un camión de volteo. Un motorista quedó atrapado entre las unidades pesadas y murió en el lugar, según confirmaron los Bomberos Voluntarios. Además, otras personas resultaron con lesiones leves.

Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito de Villa Nueva, informó que, debido a la magnitud del accidente, fue necesario cerrar uno de los carriles hacia la capital, lo cual generó largas filas de vehículos.

“Pedimos paciencia y cordura a los conductores, ya que el cierre parcial ha provocado fuerte congestionamiento en el área”, indicó Santos.

Santos explicó que el congestionamiento se extiende ya hasta el kilómetro 19 de la ruta al Pacífico. Según indicó, uno de los vehículos pesados habría perdido el sistema de frenos, lo que provocó el accidente.

Agregó que, debido al derrame de diésel en la vía y a las diligencias del Ministerio Público, será necesario cerrar otro carril, por lo que la liberación completa del paso podría tardar entre cuatro y cinco horas. Como ruta alterna, recomendó utilizar el bulevar El Frutal para incorporarse a una autopista privada y salir hacia otros municipios.

Personal de tránsito y socorristas permanecen en el lugar para regular la circulación y atender a los afectados, mientras se llevaban a cabo las diligencias para retirar los vehículos siniestrados.

Personas atendidas:

Pablo Andrés Cubulco, de 40 años, con lesión en la rodilla. Fue trasladado al IGSS. Javier Vásquez, de 67 años, piloto del camión de volteo. César Augusto Mayén, de 43 años, piloto del vehículo sedán, con golpes leves en el brazo derecho. Motocicleta con placas M-032JVC. El motorista fallecido no ha sido identificado. Hervin Calel, de 32 años, piloto de la góndola, sufrió una crisis nerviosa.

