Hallan en una cueva a dos de los tres hombres arrastrados por un río en Alta Verapaz

Después de cinco días de búsqueda, cuerpos de socorro localizaron este lunes 13 de julio los cuerpos de Alejandro Chub Sacul, de 49 años, y Alberto Cholom, 38, quienes fueron arrastrados por la corriente de un río durante las intensas lluvias registradas en Santa María Cahabón, Alta Verapaz.

Ambos fueron encontrados en el interior de una cueva de aproximadamente 200 metros de profundidad, por donde atraviesa el río Chitcoj, en jurisdicción de la aldea Xalitzul. Los dos eran originarios de la aldea Sesaltul, informó la Asociación Nacional de Bomberos Municipales Departamentales (ASONBOMD).

La corriente los arrastró durante las fuertes lluvias

La emergencia fue reportada el 9 de julio en la aldea Chimoxan, donde tres hombres fueron arrastrados por la fuerte corriente de un río, cuyo caudal aumentó debido a las intensas lluvias que afectan el departamento.

Desde ese día, elementos de la ASONBOMD, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y comunitarios iniciaron las labores de búsqueda y localización. Sin embargo, el operativo se complicó porque el río desemboca en una cueva, lo que dificultó el acceso y obligó a suspender temporalmente las operaciones en varias ocasiones debido a la crecida del afluente y las condiciones climáticas.

🚨 EmergenciaCBMD | PERSONAS DESAPARECIDAS 🚑🚨



Aldea Chimoxan, Santa María Cahabón Alta Verapaz, debido a las fuertes lluvias que afectan el sector 3 personas de género masculino fueron arrastrados por las fuertes corrientes de un río.



Elementos de @ASONBOMDGT de la estación… pic.twitter.com/jAkbtea3Dd — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) July 10, 2026

Cinco días de búsqueda entre ríos y cuevas

Durante los días siguientes, la Patrulla Especial de Rescate desplegó varias fuerzas de tarea para recorrer las orillas de los ríos Chimoxan y Oxec, además de inspeccionar distintos puntos de Santa María Cahabón, incluida la cueva por donde atraviesa el afluente.

Este lunes, las operaciones se realizaron en coordinación con personal del Ejército de Guatemala, lo que permitió localizar los cuerpos de las dos víctimas dentro de la cavidad.

📌 #EmergenciasCBMD | Localizan los cuerpos de dos personas durante operaciones de búsqueda en Santa María Cahabón, Alta Verapaz. 👩🏻‍🚒👨🏻‍🚒



Este día continúan las labores de búsqueda y localización que realizan elementos de la Patrulla Especial de Rescate de la Asociación Nacional de… pic.twitter.com/Ouw0pJxOmT — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) July 13, 2026

Las autoridades informaron que las labores continúan activas para localizar a la tercera persona reportada como desaparecida.

Alta Verapaz sigue siendo el departamento más afectado

La tragedia ocurre en medio de la emergencia provocada por la temporada de lluvias, que mantiene a Alta Verapaz como el departamento con mayor número de incidentes registrados en el país.

De acuerdo con el informe actualizado de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), hasta el 13 de julio a mediodía, la temporada de lluvias había dejado 884 emergencias a nivel nacional, con 32 mil 309 personas afectadas, 13 mil 963 evacuadas, 1 mil 52 albergadas, 10 fallecidas y cuatro personas desaparecidas.

El reporte también contabiliza 267 emergencias en Alta Verapaz, la cifra más alta del país, seguida por Guatemala, con 90, e Izabal, con 63. Además, las autoridades registran 254 carreteras afectadas, 15 puentes con daños, 25 escuelas impactadas y múltiples afectaciones en infraestructura pública derivadas de las lluvias.

Las autoridades mantienen el monitoreo en las zonas de mayor riesgo y recomiendan a la población evitar cruzar ríos con caudales elevados, mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de los cuerpos de socorro mientras persistan las condiciones de riesgo.