Pronóstico del clima en Guatemala del 13 al 17 de julio: dónde se esperan lluvias y las temperaturas más altas

Del lunes 13 al viernes 17 de julio se registrará ambiente cálido y lluvias en distintas regiones de Guatemala, entre ellas Alta Verapaz, donde se reportan inundaciones.

El pronóstico general prevé áreas con niebla matutina, ambiente cálido y húmedo.

También se prevén lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica durante la tarde y la noche.

Las lluvias previstas para esta semana se asocian con condiciones locales, el ingreso de humedad de ambos litorales, el paso de ondas del este y la inestabilidad en el Pacífico.

El Insivumeh añadió que las regiones del norte y el Caribe presentan suelos saturados, por lo que no se descartan crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y deslaves.

En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte se esperan áreas con niebla o neblina durante las primeras horas de la mañana y de la noche, cielo parcialmente nublado y ambiente cálido y húmedo.

Además, se prevén lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica durante la tarde y la noche. El viento será del nordeste, de ligero a moderado. Las temperaturas máximas oscilarán entre 25°C y 33°C.

En la meseta central, que incluye la capital, se espera poca nubosidad, alternando con cielo parcialmente nublado, y ambiente cálido y húmedo.

No se descarta el incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y la noche, con presencia de lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica. El termómetro podría marcar en la capital entre 26°C y 28°C; en el altiplano central y occidental, entre 23°C y 29°C.

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Para las regiones del Pacífico se espera cielo parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad, ambiente cálido y húmedo y posibilidad de lluvias con actividad eléctrica. Las temperaturas máximas estarán entre 34°C y 36°C.

Mientras tanto, en las regiones del Motagua y el norte, así como en los valles de Oriente, el pronóstico es de posibles lluvias con actividad eléctrica. Las temperaturas máximas oscilarán entre 32°C y 38°C.

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