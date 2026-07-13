Comunitario
Pronóstico del clima en Guatemala del 13 al 17 de julio: dónde se esperan lluvias y las temperaturas más altas
Se espera un ambiente cálido y húmedo, con pronóstico de lluvias, en Guatemala esta semana.
Imagen ilustrativa. Guatemala podría tener clima lluvioso del 13 al 17 de julio 2026. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
Del lunes 13 al viernes 17 de julio se registrará ambiente cálido y lluvias en distintas regiones de Guatemala, entre ellas Alta Verapaz, donde se reportan inundaciones.
El pronóstico general prevé áreas con niebla matutina, ambiente cálido y húmedo.
También se prevén lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica durante la tarde y la noche.
Las lluvias previstas para esta semana se asocian con condiciones locales, el ingreso de humedad de ambos litorales, el paso de ondas del este y la inestabilidad en el Pacífico.
El Insivumeh añadió que las regiones del norte y el Caribe presentan suelos saturados, por lo que no se descartan crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y deslaves.
En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte se esperan áreas con niebla o neblina durante las primeras horas de la mañana y de la noche, cielo parcialmente nublado y ambiente cálido y húmedo.
Además, se prevén lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica durante la tarde y la noche. El viento será del nordeste, de ligero a moderado. Las temperaturas máximas oscilarán entre 25°C y 33°C.
En la meseta central, que incluye la capital, se espera poca nubosidad, alternando con cielo parcialmente nublado, y ambiente cálido y húmedo.
No se descarta el incremento y desarrollo de nubosidad durante la tarde y la noche, con presencia de lloviznas y/o lluvias con actividad eléctrica. El termómetro podría marcar en la capital entre 26°C y 28°C; en el altiplano central y occidental, entre 23°C y 29°C.
Para leer más: Canícula podría prolongarse hasta agosto; autoridades llaman a reducir riesgos por altas temperaturas y menor lluvia
Para las regiones del Pacífico se espera cielo parcialmente nublado, alternando con poca nubosidad, ambiente cálido y húmedo y posibilidad de lluvias con actividad eléctrica. Las temperaturas máximas estarán entre 34°C y 36°C.
Mientras tanto, en las regiones del Motagua y el norte, así como en los valles de Oriente, el pronóstico es de posibles lluvias con actividad eléctrica. Las temperaturas máximas oscilarán entre 32°C y 38°C.
Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.