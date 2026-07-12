Conred despliega ayuda para comunidades afectadas por lluvias

Varias comunidades han sido afectadas en distintos departamentos a consecuencia de las fuertes lluvias que han caído en el territorio nacional en las últimas horas y que también han provocado crecidas de ríos y deslizamientos.

Como consecuencia de esta situación, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) está realizando varias acciones de respuesta, entre ellas el traslado aéreo de ayuda humanitaria para las familias de la comunidad San Lucas Sehalcal, en San Luis, Petén, que ha sido afectada por la crecida del río Sarstún y mantiene incomunicados a los pobladores, por lo que se llevan a cabo las coordinaciones para trasladar la ayuda correspondiente a la comunidad.

Debido a la crecida del río, los caminos principales de acceso hacia la comunidad se encuentran bloqueados, por lo que el ingreso para brindar ayuda a los habitantes se dificulta.

Asimismo, en San Luis, Petén, la Conred reporta una saturación del suelo igual o superior al 90% de la capa superficial. La institución indica que esta situación se debe a que el terreno ha absorbido una gran cantidad de lluvia, lo que deja una capacidad mínima para retener las precipitaciones.

“Cuando el suelo alcanza altos niveles de saturación, el agua de lluvia tiende a desplazarse rápidamente hacia ríos, quebradas y zanjones, aumentando la probabilidad de inundaciones repentinas y crecidas de ríos. Además, en algunas áreas también puede incrementarse el riesgo de deslizamientos o inestabilidad del terreno, especialmente si las lluvias continúan”, indica la Conred.

Por ello, se ha establecido que la mejor manera de brindar apoyo a estas comunidades es mediante “un puente aéreo”, cuya área de descarga de ayuda humanitaria se ubicó en la Base Militar de Melchor de Mencos, Petén, indica la Conred.

Inundaciones en Alta Verapaz

En Alta Verapaz, la Conred reporta que los Equipos de Respuesta Inmediata (ERI) llevan a cabo acciones conjuntas con la Delegación Departamental de la institución, autoridades municipales y diferentes cuerpos de socorro para atender las emergencias que se han registrado en el departamento.

Entre las emergencias reportadas en las últimas horas figura un deslizamiento de tierra en la aldea Cacahuila, Cobán, Alta Verapaz. En el lugar se efectuaron las evaluaciones de daños y de necesidades de la población, así como del riesgo que representa la permanencia de los habitantes en el área.

En Fray Bartolomé de las Casas, también en Alta Verapaz, se han realizado coordinaciones con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Centro de Operaciones de Emergencia Municipal para brindar alimentación a las personas evacuadas, quienes permanecen en seis albergues habilitados por la Conred.

El pasado sábado 11 de julio, las fuertes lluvias afectaron a la comunidad. Como consecuencia de ello, varias viviendas resultaron inundadas, por lo que la Conred, junto con rescatistas de los Bomberos Voluntarios y el Ejército de Guatemala, efectuó las movilizaciones correspondientes.

Ante la emergencia, la municipalidad declaró alerta roja y emitió un comunicado en el que afirmó que la principal prioridad es resguardar a las familias de la localidad.

"Nuestra prioridad es continuar brindando atención y apoyo a las familias afectadas, por lo que los equipos municipales permanecen desplegados en el área urbana y rural, trabajando de manera coordinada con las instituciones de respuesta para atender las emergencias y dar seguimiento a las necesidades de la población", explicó la comuna al referirse a la emergencia.

Las acciones realizadas por la Conred en coordinación con las entidades que apoyan en la atención de la emergencia ha permitido la evacuación de 35 familias que han sido trasladadas hacia albergues o que han decidido resguardarse con familiares o vecinos según se ha indicado.

A consecuencia de las lluvias, la municipalidad también suspendió temporalmente el funcionamiento de los equipos de bombeo, con el objetivo de resguardar los variadores y el transformador seco, para evitar daños en la infraestructura del sistema. El servicio será restablecido cuando existan condiciones seguras para operar los equipos, indicó la Municipalidad de Fray Bartolomé de las Casas.

La secretaría ejecutiva de la Conred, Claudinne Ogaldes, junto al alcalde de Fray Bartolomé las Casas y la gobernadora de la localidad, realizaron una visita al muncipio para verificar los daños y atención que se bridna a las familias afectadas por la emergencia. (Foto Prensa Libre: Cortesía Conred).

Realizan visita a la localidad

La secretaria ejecutiva de la Conred, Claudinne Ogaldes, viajó a Alta Verapaz para verificar la situación y dar seguimiento a la atención que se está brindando a las familias afectadas.

Durante el recorrido fue acompañada por la gobernadora departamental, Dilia Cocoy, y el alcalde de Fray Bartolomé de las Casas, Walther Ayala, con quienes abordó las acciones de respuesta implementadas y las que continúan en el departamento, entre ellas las evaluaciones de daños y análisis de necesidades, la atención a las familias afectadas, la entrega y gestión de ayuda humanitaria, la habilitación de albergues y el monitoreo de las comunidades afectadas.

"En los últimos días hemos tenido inundaciones en Alta Verapaz, Petén e Izabal. Con apoyo del ejército de Guatemala hemos cargado camiones con ayuda humanitaria, especificamente para el departamento de Alta Verapaz, porque los departamentos de Izabal y Petén, ya han sido cubiertos con lo que teniamos en bodegas. Sin embargo, en Alta Verapaz son bastantes los daños, bastantes las inundaciones, especialmente en Fray Bartolomé de las Casas, en San Cristobal, en Cahabón, en Panzos. Tenemos varios municipios inundados y por lo tanto es necesario bridnar la ayuda humanitaria", afirmo Ogaldes por medio de un vídeo compartido por la Conred.

Las autoridades también recorrieron el albergue El Manantial en Fray Barolomé de las Casas donde permanecen varias familias evacuadas por la emergencia. Asimismo, visitaron el hospital de la localidad para verificar sus condiciones de funcionamiento y coordinar las acciones necesarias para garantizar la atención.

Posteriormente sostuvieron una reunión en la que se dio a conocer el balance de daños y las acciones emprendidas en Alta Verapaz, departamento que registra el mayor número de emergencias durante la temporada lluviosa, principalmente inundaciones y caída de árboles.

Despliegue de ayuda

En coordinación con el Ejército de Guatemala, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (SE-Conred) ha movilizado ayuda humanitaria hacia los departamentos donde en las últimas horas se han registrado emergencias provocadas por las lluvias, entre ellos Petén, Alta Verapaz e Izabal.

En este último departamento se informó que, en El Estor, personal de la Brigada de Infantería de Marina del Ejército apoyó el descargo de víveres y mantas para las personas afectadas por las inundaciones.

También se informó que la planta potabilizadora de la SE-Conred lleva a cabo la producción de agua potable con una capacidad de hasta tres mil unidades por hora, lo que forma parte del abastecimiento de los recursos que integran la ayuda humanitaria.

Asimismo, la institución mantiene comunicación con todas las entidades del sistema Conred para atender y responder a las emergencias y brindar asistencia a la población en cualquier localidad donde se requiera.