Hallan los cadáveres de dos mujeres con heridas de bala en San Antonio La Paz, El Progreso

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Hallan los cadáveres de dos mujeres con heridas de bala en San Antonio La Paz, El Progreso

Los cadáveres de dos mujeres con heridas de bala fueron localizados en un camino de terracería en San Antonio La Paz, El Progreso.

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DOS MUJERES MUEREN BALEADAS EN SAN ANTONIO LA PAZ

Bomberos y policías permanecen en el área donde fueron localizados los cadáveres de dos mujeres en San Antonio La Paz, El Progreso. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los cadáveres de dos mujeres fueron localizados este lunes 12 de octubre en San Antonio La Paz, El Progreso, según el reporte de los Bomberos Municipales Departamentales.

El hallazgo ocurrió en un camino de terracería, en el tramo que conduce al río Los Plátanos.

De acuerdo con el reporte, ambos cuerpos presentaban heridas de proyectil de arma de fuego.

Las víctimas no han sido identificadas y las autoridades investigan el móvil del doble crimen.

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En otro suceso, los Bomberos Voluntarios informaron que técnicos en urgencias médicas brindaron soporte vital avanzado a un hombre que sufrió heridas de bala cuando se movilizaba por la colonia Maya, zona 18.

Posteriormente, la víctima fue trasladada a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, según el reporte de los bomberos.

También reportaron el fallecimiento de un hombre en el cantón La Democracia, Parramos, Chimaltenango. De manera preliminar, se indicó que podría tratarse de una persona en situación de calle.

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Los socorristas indicaron que la Policía Nacional Civil quedó a cargo del resguardo del lugar, mientras las autoridades correspondientes efectúan las diligencias para establecer las causas del deceso.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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