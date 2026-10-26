Hallan posibles restos humanos envueltos en sábanas y nailon en las zonas 3 y 18 de la capital 

Los Bomberos Municipales informaron este lunes 26 de octubre sobre el posible hallazgo de restos humanos en las zonas 3 y 18 de la capital.

Según el reporte, a través de la línea de emergencia 123 fueron alertados sobre la localización de una bolsa de nailon negro que podría contener restos humanos.

El hallazgo ocurrió en la vía pública, en la 17 avenida y 11 calle de la zona 18.

Los socorristas añadieron que, durante la inspección del bulto, observaron el cuerpo de una persona. Ante esta situación, solicitaron el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ministerio Público (MP) para efectuar las diligencias correspondientes.

También informaron sobre la localización de otra bolsa que podría contener restos humanos en la 38 calle y 9a. avenida de la zona 3 de la capital.

La bolsa fue localizada sobre una banqueta en la referida dirección.

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El área permanece bajo resguardo mientras se espera que el MP efectúe las diligencias correspondientes.

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