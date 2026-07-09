Hallan restos humanos en una calle de la zona 18 tras alerta de vecinos

Los Bomberos Municipales informaron del hallazgo de posibles restos humanos en la 3a. avenida A y 13 calle, colonia San Rafael III, zona 18.

Indicaron que la noche del miércoles 8 de julio recibieron múltiples llamadas en la línea de emergencia 123 de vecinos que reportaban la presencia de objetos sospechosos abandonados en la vía pública, los cuales podrían contener restos humanos.

Al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron el hallazgo y localizaron varios bultos.

Al efectuar la inspección preliminar, se percataron de que se trata de restos de un cadáver con lesiones visibles.

Tras el hallazgo, los bomberos solicitaron la presencia de las autoridades competentes, que se hicieron cargo del aseguramiento de la escena, la recolección de indicios y las diligencias de investigación para esclarecer el hecho.

Indicaron que corresponderá a las autoridades establecer la identidad de la víctima y determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

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Localizan cadáver

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron del hallazgo del cadáver de un hombre baleado dentro de un vehículo en la aldea Cacahuito, Taxisco, Santa Rosa.

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