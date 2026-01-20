Tres mujeres son baleadas y mueren en la zona 18; una estaba embarazada

Tres mujeres son baleadas y mueren en la zona 18; una estaba embarazada

Tres mujeres fueron víctimas de la violencia mientras se desplazaban por una calle de la zona 18.

Bomberos llegan al lugar donde tres mujeres murieron baleadas en la zona 18 de la capital. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Municipales informaron que la madrugada de este martes 20 de enero se registró un ataque armado en el sector 3 de la colonia Nueva Jerusalén, zona 18.

Indicaron que varias llamadas ingresaron al centro de coordinación de emergencias para reportar el atentado contra tres mujeres.

Socorristas trataron de auxiliar a las víctimas, quienes murieron en el lugar debido a la gravedad de las heridas.

Según los Bomberos Municipales, las víctimas fueron identificadas por familiares como Astrid Abigail Marroquín Barrios, de 25 años; Dinora Marroquín Choy, de 15, y Jennifer Lucero Alonso Aquino, de 16, quien tenía cuatro meses de gestación.

Los tres cadáveres quedaron en la vía pública. Se desconoce el móvil del triple crimen.

Otro ataque armado

En otro hecho, los Bomberos Voluntarios de Chimaltenango informaron sobre un ataque armado contra un camión en el kilómetro 60 de la ruta Interamericana.

Una persona resultó herida y dos sufrieron crisis nerviosa. El camión presentaba varios impactos de bala.

