Localizan a mujer sin vida en vehículo estacionado en autohotel de San José Pinula

Una mujer fue hallada muerta dentro de un vehículo que se encontraba en un autohotel.

Socorristas permanecen en autohotel donde una mujer fue hallada sin vida , el hallazgo ocurrió en San José Pinula. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informaron que el sábado 17 de enero una mujer fue localizada muerta en el interior de un vehículo.

Añadieron que el automotor estaba estacionado en un autohotel ubicado en la carretera principal de San José Pinula, y que se desconocen las causas del deceso.

Los socorristas coordinaron con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público los trámites correspondientes.

Otros sucesos

En otro hecho, los bomberos reportaron que dos personas murieron baleadas en la 2 calle y 8a avenida “A”, zona 2, de la aldea Boca del Monte, municipio de Villa Canales.

El ataque se registró en una venta de papas fritas y ambas víctimas quedaron tendidas en la calle.

También reportaron un incidente armado en la 20 avenida y 13 calle de la zona 18, colonia Alameda.

En ese lugar brindaron atención prehospitalaria a un hombre con múltiples heridas de bala.

Para leer más: Mujer hallada sin vida en habitación de autohotel en la ruta Interamericana era originaria de Chimaltenango

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

ARCHIVADO EN:

Hallazgo de cadáver San José Pinula Violencia contra la mujer 
