Localizan a mujer sin vida en vehículo estacionado en autohotel de San José Pinula

Los Bomberos Voluntarios informaron que el sábado 17 de enero una mujer fue localizada muerta en el interior de un vehículo.

Añadieron que el automotor estaba estacionado en un autohotel ubicado en la carretera principal de San José Pinula, y que se desconocen las causas del deceso.

Los socorristas coordinaron con la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público los trámites correspondientes.

Otros sucesos

En otro hecho, los bomberos reportaron que dos personas murieron baleadas en la 2 calle y 8a avenida “A”, zona 2, de la aldea Boca del Monte, municipio de Villa Canales.

El ataque se registró en una venta de papas fritas y ambas víctimas quedaron tendidas en la calle.

También reportaron un incidente armado en la 20 avenida y 13 calle de la zona 18, colonia Alameda.

En ese lugar brindaron atención prehospitalaria a un hombre con múltiples heridas de bala.

