Hipótesis de Fiscalía descartaría violencia en muerte de menor en Xela

Sucesos

Hipótesis de Fiscalía descartaría violencia en muerte de menor en Xela

El Ministerio Público da detalles de la investigación sobre la muerte de una adolescente localizada sin vida en la zona 5 de Quetzaltenango.

y

|

time-clock

FOTOGRAFIAS DRAMATIZADAS ESCENA DEL CRIMEN FOTO CARLOS HERNANDEZ 05/07/2022

Fotografía ilustrativa. El Ministerio Público investiga la muerte de una adolescente de 14 años en Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Una adolescente de 14 años, reportada como desaparecida el 24 de septiembre, fue hallada sin vida el mismo día dentro de una vivienda en la zona 5 de Quetzaltenango.

El Ministerio Público (MP) informó que, como parte de la investigación, se estableció que familiares le habrían prohibido a la adolescente sostener una relación sentimental con un joven de 17 años. Para evitarlo, el miércoles 23 de septiembre le quitaron un teléfono celular.

Una de las hipótesis descarta que "haya sido víctima de algún hecho violento".

De acuerdo con el MP, la escena se procesó el jueves 24 de septiembre y se determinó que en el lugar donde ocurrió el hecho y en los alrededores no hay cámaras de videovigilancia.

EN ESTE MOMENTO

Energía generación de energía y red eléctrica 1 Hemeroteca PL

Licitación PET 4: El MEM adiciona 13 obras al Plan de Expansión de Transmisión de electricidad

Right
MIDES

Mides pide Q1 mil 300 millones más para 2027: estos programas recibirían más recursos

Right


La víctima fue identificada como Indira Dulce Stefany Gómez Englenton, de 14 años, cuya desaparición fue reportada el 24 de septiembre, según la alerta Alba-Keneth emitida ese mismo día.

Luego de que sus familiares activaran la alerta, la adolescente fue localizada sin vida dentro de una vivienda situada en la misma zona donde había sido reportada como desaparecida.

La adolescente estudiaba en una escuela de música, institución que expresó sus condolencias a la familia y destacó que Gómez Englenton había participado como reina del centro educativo.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

Lee más artículos de Ana Lucía Ola

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Alerta Alba-Keneth Quetzaltenango Violencia contra la mujer Violencia contra la niñez Xela 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM