Sucesos
Hipótesis de Fiscalía descartaría violencia en muerte de menor en Xela
El Ministerio Público da detalles de la investigación sobre la muerte de una adolescente localizada sin vida en la zona 5 de Quetzaltenango.
Fotografía ilustrativa. El Ministerio Público investiga la muerte de una adolescente de 14 años en Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Una adolescente de 14 años, reportada como desaparecida el 24 de septiembre, fue hallada sin vida el mismo día dentro de una vivienda en la zona 5 de Quetzaltenango.
El Ministerio Público (MP) informó que, como parte de la investigación, se estableció que familiares le habrían prohibido a la adolescente sostener una relación sentimental con un joven de 17 años. Para evitarlo, el miércoles 23 de septiembre le quitaron un teléfono celular.
Una de las hipótesis descarta que "haya sido víctima de algún hecho violento".
De acuerdo con el MP, la escena se procesó el jueves 24 de septiembre y se determinó que en el lugar donde ocurrió el hecho y en los alrededores no hay cámaras de videovigilancia.
La víctima fue identificada como Indira Dulce Stefany Gómez Englenton, de 14 años, cuya desaparición fue reportada el 24 de septiembre, según la alerta Alba-Keneth emitida ese mismo día.
Luego de que sus familiares activaran la alerta, la adolescente fue localizada sin vida dentro de una vivienda situada en la misma zona donde había sido reportada como desaparecida.
La adolescente estudiaba en una escuela de música, institución que expresó sus condolencias a la familia y destacó que Gómez Englenton había participado como reina del centro educativo.